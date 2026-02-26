MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 2.491.175.622,63 ευρώ θα καταβληθούν έως τις 27 Φεβρουαρίου σε 4.324.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.
  • Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026.
  • Έως 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 22.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 800.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

ΕΔΕ για την… άφαντη παιδίατρο στη Ζάκυνθο – Γεωργιάδης: “Συγγνώμη για την συμπεριφορά της γιατρού”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τον Έβρο επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Νεκρός εντοπίστηκε 57χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου

ΠΑΙΔΕΙΑ 17 ώρες πριν

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027 – Η διαδικασία

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Μαίρη Ραζή: Με στενοχωρεί να μιλάω για την Κωνσταντινούπολη – Μπήκα στην Αγία Σοφία και λιποθύμησα

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Ιωάννα Μαλέσκου: Θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο ενημερωτικό, δεν με τρομάζει