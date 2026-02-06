MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 13/2

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 70.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 93.900 δικαιούχους, από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

