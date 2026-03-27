Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι και αύριο

THESTIVAL TEAM

Συνολικά 2.474.479.875,73  ευρώ καταβάλλονται αυτή την εβδομάδα σε 4.302.450 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 26 Μαρτίου και 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 2.417.419.875,73 ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων.
  • Από τις 23 Μαρτίου έως τις 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 60.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

