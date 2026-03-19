MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 20 Μαρτίου

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 77.263.470,40 ευρώ θα καταβληθούν σε 87.257 δικαιούχους, έως τις 20 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

   – στις 19 Μαρτίου, θα καταβληθούν 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.

   – Επίσης, έως τις 20 Μαρτίου, θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

   – 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

   – 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

   – 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ 16 λεπτά πριν

Τραγικός απολογισμός: Αριθμός ρεκόρ μεταναστών έχασε τη ζωή του στη Μεσόγειο τους δύο πρώτους μήνες του 2026

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Πλεύρης από Θεσσαλονίκη: Θα πάρουμε πιο σκληρά μέτρα εάν προκύψει ανωτέρα βία με μεταναστευτικές ροές από τη Μέση Ανατολή

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Γ. Τράγκα: “Πώς ένας δημοσιογράφος έβγαλε τόσα πολλά λεφτά;”

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Πέγκυ Σταθακοπούλου: Ήθελα τόσο πολύ ένα παιδάκι, είχα δυσκολευτεί, το έκανα 44 ετών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – 4 συλλήψεις