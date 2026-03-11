MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 70.400.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 73.000 δικαιούχους, έως τις 13 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

