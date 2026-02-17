MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 20 Φεβρουαρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 81.324.260,83 ευρώ θα καταβληθούν σε 98.522 δικαιούχους έως τις 20 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 19 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.
  • Έως και 20 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

