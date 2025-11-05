MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 7 Νοεμβρίου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Έως τις 7 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 69.315.925,79 ευρώ σε 81.228 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 52 λεπτά πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Σέρβος διαιτητής ορίστηκε για το παιχνίδι απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις – Οι διαιτητές στα υπόλοιπα ελληνικά ματς

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Πελόζι κατά Τραμπ: Είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει πάνω στη Γη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Μενδώνη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Καλώ όλα τα κράτη-μέλη της UNESCO να στηρίξουν το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή τους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Το πρόγραμμα Miles+Bonus της AEGEAN εξελίσσεται

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Έχασε τα μαλλιά της από το άγχος της δουλειάς – Η ιστορία μιας 23χρονης με γυροειδή αλωπεκία