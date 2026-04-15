Ο “χάρτης” πληρωμών από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ έως τις 17 Απριλίου

THESTIVAL TEAM

Συνολικά 49.008.656,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 39.962 δικαιούχους έως τις 17 Απριλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα:

  • Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν ακόμη 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν τέσσερις βασικές καταβολές μέσα στην ίδια περίοδο.

  • Συγκεκριμένα, θα δοθούν 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Παράλληλα, 3.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Επιπλέον, 13.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • Τέλος, 1.800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

