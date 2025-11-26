NYX Hotel Thessaloniki: Δυναμική εκκίνηση με ισχυρές πληρότητες και θετικό αποτύπωμα στην πόλη

Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιου Αγγελούδη και του CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Roni Aloni, οι οποίοι έκοψαν συμβολικά την κορδέλα, σηματοδοτώντας την επίσημη ένταξη του NYX στον αστικό χάρτη της πόλης.

Το NYX Hotel Thessaloniki, το νέο lifestyle ξενοδοχείο της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, πραγματοποίησε την επίσημη εκδήλωση γνωριμίας του με εκπροσώπους φορέων και ΜΜΕ, παρουσιάζοντας το αποτύπωμά του μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας.

Το NYX λειτουργεί ως ανοιχτός αστικός πυρήνας: εστιατόριο, μπαρ και πρωινός μπουφές είναι διαθέσιμα και στους Θεσσαλονικείς, με το ξενοδοχείο να διατηρεί ξεκάθαρη συμπεριληπτική φιλοσοφία. Περισσότερο από το 70% της ομάδας του αποτελείται από γυναίκες, πολλές σε ρόλους ευθύνης, επιβεβαιώνοντας την κουλτούρα ίσων ευκαιριών που χαρακτηρίζει τη Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean.

Η λειτουργία του NYX έχει αναζωογονήσει την Πλατεία Εμπορίου, ενώ το ξενοδοχείο έχει ήδη δημιουργήσει πάνω από 70 άμεσες θέσεις εργασίας, αριθμός που αυξάνεται με τις εκδηλώσεις και τα activations που φιλοξενεί.

Το ξενοδοχείο καταγράφει 100% πληρότητα τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα, ενώ κινείται σε ποσοστά 75–80% τις καθημερινές, επιβεβαιώνοντας τη θετική ανταπόκριση της αγοράς.

Πέρα από τη φιλοξενία, το NYX εισάγει στη Θεσσαλονίκη ένα νέο lifestyle μοντέλο που ενώνει design, τέχνη, urbanculture και νυχτερινή ζωή, Στο άμεσο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ανοιχτές εκθέσεις, urbanactivations και συνεργασίες με τοπικούς δημιουργούς, ενισχύοντας τον ρόλο του ως πολιτιστικού και κοινωνικού σημείου συνάντησης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ . Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε: «Το υπερσύγχρονο NYXHotelThessaloniki, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, αποτελεί μια ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης στη βιώσιμη τουριστική προοπτική της Θεσσαλονίκης. Με τη δυναμική του Ομίλου LeonardoHotels&ResortsMediterranean, προσφέρει φιλοξενία υψηλού επιπέδου σε έναν χώρο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως πολυχώρος Τέχνης και Πολιτισμού. Σε μια πόλη που αλλάζει και αναδεικνύει το πολυπολιτισμικό της παρελθόν μαζί με το νέο, σύγχρονο πρόσωπό της, η δημιουργία νέων ποιοτικών επιλογών διαμονής ενισχύει ουσιαστικά την κοινή προσπάθεια για την τουριστική της αναγέννηση».

Ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Ρόνι Αλόνι δήλωσε: «Η Θεσσαλονίκη διαθέτει μια μοναδική κληρονομιά συνύπαρξης δημιουργικότητας και ενέργειας. Για εμάς, δεν είναι απλώς μια πόλη όπου επενδύουμε, αλλά ένας στρατηγικός κόμβος με δυναμική να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον διεθνή τουρισμό. Το NYX Thessaloniki συνδέθηκε αμέσως με αυτή την ενέργεια και θέλουμε να αποτελέσει βασικό καταλύτη στην επόμενη ημέρα της πόλης. Επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, γιατί πιστεύουμε πραγματικά στις δυνατότητες της πόλης».