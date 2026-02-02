Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους ΕΕΕ

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Με τη νέα Δημόσια Πρόσκληση, οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν άμεσα εργασία σε επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών για θέσεις όπως υπάλληλος γραφείου ή πωλητής, με ευέλικτο τρόπο: διά ζώσης ή μέσω σύγχρονης/ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες.

για 12 μήνες. Έχουν συνολικό όφελος 1.118 ευρώ τον μήνα / 13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο .

. Μπορούν να προσλάβουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων.

Δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Διαδικασία συμμετοχής

Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση Υπόδειξη ανέργων από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ Επιλογή υποψηφίου από την επιχείρηση Παράλληλη απασχόληση και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας Με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος λαμβάνει 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Υποβολή αιτήσεων

Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων εδώ.

Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων εδώ.

Στόχοι του προγράμματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, το πρόγραμμα έχει στόχο:

Την ενίσχυση της απασχόλησης για ανέργους.

για ανέργους. Την αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσω σύγχρονης και πρακτικής κατάρτισης.

μέσω σύγχρονης και πρακτικής κατάρτισης. Τη στήριξη των επιχειρήσεων στην εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού χωρίς πρόσθετο κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ εδώ.