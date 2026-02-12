Μήνυμα εξωστρέφειας από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μέσα από το σεμινάριο “Social media στην πράξη”

Mήνυμα εξωστρέφειας και εκσυγχρονισμού έστειλε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, μέσα από το πολύ πετυχημένο σεμινάριο «Social media στην πράξη», το οποίο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών, αφιερωμένο στο πώς τα social media μπορούν να λειτουργήσουν ως ουσιαστικά εργαλεία για την επαγγελματική ανάπτυξη.

Εισηγητής του σεμιναρίου ο Αιμίλιος Σιάρμπας, CEO & Owner της EliteMedia, ο οποίος εξήγησε τα πρώτα βήματα εισαγωγής στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και μοιράστηκε πρακτικές γνώσεις, tips και πραγματικά παραδείγματα για τη σωστή και αποδοτική αξιοποίηση των social media στον επαγγελματικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ο Πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Κυριάκος Μερελής τόνισε «το μέλλον, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ψηφιακό. Για εμάς, το 2026 είναι το έτος της ψηφιακής μετάβασης. Είναι η στρατηγική μας επιλογή να δώσουμε σε κάθε μέλος μας τα εφόδια για να σταθεί όρθιο και ανταγωνιστικό στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις. Ζούμε σε μια εποχή που η «βιτρίνα» της επιχείρησής μας δεν είναι μόνο στο πεζοδρόμιο, αλλά και στην οθόνη του κινητού του κάθε πελάτη. Αν δεν είμαστε εκεί, αν δεν ξέρουμε πώς να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας σωστά στα social media, χάνουμε έδαφος. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Διοίκηση του ΕΕΘ και η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτό το σεμινάριο. Όχι για να ακούσουμε θεωρίες, αλλά για να δούμε στην πράξη πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να φέρουν πραγματικό αποτέλεσμα στο ταμείο μας».

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι 120 και πλέον συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης.

Η επιτυχία της συγκεκριμένης εκδήλωσης οφείλεται στην πολύ καλή διοργάνωση της από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών της οποίας η σύνθεση είναι:

Πρόεδρος – Βασίλης Μπουντούλης

Συντονίστρια – Ματίνα Σιώχου

Υπερσυντονιστής – Σταύρος Μπάσιας

Μέλη: Απόστολος Κωνσταντινάκης

Γιώργος Μαργώνης

Μαρία Μπογιαρίδου

Γιάννης Τζεβελέκος

Ρικάρντο Χέιρ



Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της πάγιας τακτικής του για συνεχή επιμόρφωση των μελών του, με στόχευση στις νέες τεχνολογίες και τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία, έχει στον προγραμματισμό του τη διοργάνωση κύκλου πρακτικών εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων, με γενική, αλλά και ειδική κλαδική κατεύθυνση, για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και την ενίσχυση της αναπτυξιακής τους πορείας.