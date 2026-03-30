Με μεγάλη συμμετοχή άρχισαν οι συναντήσεις εργασίας της αποστολής του ΥΜΑΘ στο Βελιγράδι

Με τη συμμετοχή 123 επιχειρήσεων από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Σερβία και των διοικήσεων των σημαντικότερων εκατέρωθεν παραγωγικών και ακαδημαϊκών φορέων άρχισαν σήμερα το πρωί στο Βελιγράδι οι επαφές εργασίας της μεγάλης αποστολής που οργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

Η αποστολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας εξωστρέφειας σε βαλκανικές πρωτεύουσες που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας και διοργανώθηκε με την στήριξη της ελληνικής Πρεσβείας στην Σερβία, του Ελληνο-Σερβικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας (Hellenic Business Association of Serbia – HBA.

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και ΑΕΙ της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς επίσης και 61 ελληνικών επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μπράνισλαβ (Μπάνε) Πρέλεβιτς, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, εκπρόσωποι των διοικήσεων του Enterpirse Greece και των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιχάλης Γεράνης, ο Διευθυντής του Γραφείου του ΕΟΤ στη Σερβία κ. Γιώργος Κακούτης, οι διοικήσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), των λιμανιών της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, της ΔΕΘ-Helexpo, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων

Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος, περιφερειακών Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας, του Κέντρου της Unesco για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια κ.α.

Από σερβικής πλευράς συμμετέχουν η Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκής Ένταξης και Διεθνούς Συνεργασίας στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης κα. Mila Stanković, ο Υφυπουργός Διεθνούς Συνεργασίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Υπουργείου Εκπαίδευσης της Σερβίας κ. Janko Samardzic, ο Αναπληρωτής Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο Υπουργείο Τουρισμού και Νεολαίας κ. Aleksandar Vukicevic, ο Υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σερβίας κ. Zofran Kasalovic και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σερβίας κ. Mihailo Vesovic. Παρίστανται επίσης ο Δήμαρχος του Πίροτ Vladan Vasic, εκπρόσωποι του Δήμου της Νις, του Δήμου του Κρούσεβατς, εκπρόσωποι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σερβίας, καθώς και εκπρόσωποι των εμπορικών Επιμελητηρίων της Βοϊβοντίνα, του Λέσκοβατς, του Κρούσεβατς, του Κραγκούγιεβατς και του Νις, του Serbia Cargo JSC, της Serbian IT Association , της Digital Serbia Initiative και της Novi Sad Fair και εκπρόσωποι των διοικήσεων των σερβικών Πανεπιστημίων του Νόβισαντ και του Κραγκούγιεβατς.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Ελληνίδα Πρέσβης στο Βελιγράδι κα. Μαρία Λεβαντή καλωσορίζοντας τις δυο πλευρές και ακολούθησαν χαιρετισμοί του Υφυπουργού Διεθνούς Συνεργασίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Υπουργείου Εκπαίδευσης της Σερβίας κ. Janko Samardzic εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας της Σερβίας κ. Dejan Vuk Stanković, του Υφυπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σερβίας κ. Zofran Kasalovic και του Αναπληρωτή Πρόεδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σερβίας κ. Mihailo Vesovic, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δυο κρατών, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης και των Πανεπιστημίων, όσο και στον ενεργειακό τομέα και στο διμερές εμπόριο. Η Ελλάδα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, είναι μια φιλική χώρα, την οποία δεν βλέπουν μόνο ως τουριστικό προορισμό αλλά ως μια χώρα με πολλούς κοινούς δεσμούς με τη Σερβία και με την οποία υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασίες και ανάπτυξη με αμοιβαίο όφελος και για τις δυο πλευρές.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας τόνισε ότι «η εξωστρεφής και φιλοεπενδυτική Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιδιώκει την διαρκή αναβάθμιση των σχέσεων της Ελλάδας με όλα τα κράτη και βέβαια με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Ελλάδα και Σερβία έχουν μακραίωνους πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς, αγαστή συνεργασία και είναι προς όφελος και των δυο χωρών να διευρυνθούν περαιτέρω και οι οικονομικές και επιχειρηματικές συνεργασίες και σχέσεις». Αν και ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Σερβίας το 2025 σημείωσε ρεκόρ ανερχόμενος σε περίπου 830 εκατ. ευρώ, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης, ωστόσο και πάλιπαραμένει χαμηλός σε σύγκριση με τη δυναμική συνεργασιών που έχουν οι επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών και τις στενές θρησκευτικές και πολιτιστικές σχέσεις των δυο λαών.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος κ. Κώστας Γεωργάκος εξήρε την πρωτοβουλία του ΥΜΑΘ για την πραγματοποίηση της αποστολής στη Σερβία και τόνισε ότι Ελλάδα και Σερβία είναι δυο χώρες ομόθρησκες και ομόφυλες και πρέπει οι στενοί αυτοί δεσμοί να αναπτυχθούν και στο επίπεδο οικονομικών και επιχειρηματικών συνεργασιών.

Τρεις Στρογγυλές Τράπεζες και B2B συναντήσεις ελληνικών και σερβικών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιούνται τρεις Στρογγυλές Τράπεζες με θέματα «Επιχειρηματικότητα-Ναυτιλία-Logistics-Τουρισμός», «Περιφερειακή Διακυβέρνηση» και «Ακαδημαϊκή Συνεργασία».

Στη συνέχεια, σήμερα το απόγευμα η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι κα. Μαρία Λεβαντή θα παραθέσει δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής, στην οποία αναμένεται να παραστεί η Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σερβίας κα. Snežana Paunović.

Σημειωτέον ότι το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει ειδική ενότητα για κατ’ ιδίαν – B2B – συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των 61 ελληνικών επιχειρήσεων και των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στην αποστολή και 62 σερβικών επιχειρήσεων καθώς και εκπροσώπων αντίστοιχων φορέων της Σερβίας.

Επίσκεψη στον Πατριάρχη Σερβίας

Στο περιθώριο του προγράμματος των συναντήσεων εργασίας, ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Σερβίας Πορφύριο, συνοδευόμενος από την πρέσβη της Ελλάδας στο Βελιγράδι κα. Μαρία Λεβαντή. Ο Πατριάρχης της Σερβίας, ο οποίος μιλάει άπταιστα ελληνικά, επεφύλαξε ιδιαίτερα εγκάρδια υποδοχή, εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη αυτή, συνομίλησε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών και την Ελληνίδα Πρέσβη για τις σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας, έδωσε την ευλογία του στον Υφυπουργό Εσωτερικών και στον ελληνικό λαό και ευχήθηκε Ειρήνη και Αγάπη.

Σήμερα το απόγευμα τα μέλη της ελληνικής αποστολής θα αποτίσουν, επίσης, φόρο τιμής στην μνήμη του εθνεγέρτη ήρωα και προδρόμου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Ρήγα Φεραίου ή Βελεστινλή. Συγκεκριμένα θα επισκεφθούν τον Πύργο Νεμπόισα, όπου φυλακίστηκε και εκτελέστηκε το 1798 ο Ρήγας Φεραίος με τους συντρόφους του και θα καταθέσουν στεφάνι για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Υπενθυμίζεται ότι το Βελιγράδι αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά σταθμό της βαλκανικής περιοδείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ, σε συνέχεια της επίσκεψης πολυμελούς αποστολής στη Σόφια στις 16 και 17 Φεβρουαρίου, η οποία στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία. Στην εκδήλωση στη Σόφια συμμετείχαν πάνω από 220 ελληνικές και βουλγαρικές επιχειρήσεις και εκπρόσωποι των διοικήσεων πλήθους φορέων από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Βουλγαρία.