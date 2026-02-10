Market In: “Δεν αποδεχόμαστε το πρόστιμο της ΔΙΜΕΑ” – Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Θέλουμε να ενημερώσουμε με υπευθυνότητα και σεβασμό το καταναλωτικό κοινό ότι η Market In δεν αποδέχεται το πρόστιμο που της επιβλήθηκε από τη ΔΙΜΕΑ, καθώς θεωρούμε ότι δεν στηρίζεται σε πραγματικά και τεκμηριωμένα στοιχεία», αναφέρει η ανακοίνωση που έβγαλε η εταιρεία το μεσημέρι της Τρίτης.

«Από τους 622 κωδικούς προϊόντων που ελέγχθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο 2025, στους 610 δεν διαπιστώθηκε καμία απολύτως διαφορά. Για τους 12 κωδικούς για τους οποίους η ΔΙΜΕΑ επέβαλε πρόστιμο, η θέση μας είναι ότι η εταιρεία μας ουδέποτε παρέκκλινε από το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους και ότι ο έλεγχος βασίστηκε σε ένα πλαίσιο που ήταν ασαφές και πρακτικά μη εφαρμόσιμο το οποίο μάλιστα καταργήθηκε αμέσως μετά τον έλεγχο, 30.6.2025» διευκρινίζει η ανακοίνωση του Market In.

Και συνεχίζει: «Η Market In είναι μια 100% ελληνική εταιρεία, που εδώ και χρόνια προσπαθεί καθημερινά να προσφέρει χαμηλές και τίμιες τιμές, από τις πιο ανταγωνιστικές της αγοράς, στηρίζοντας έμπρακτα τα ελληνικά νοικοκυριά.

Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να αμφισβητείται η αξιοπιστία και η συνέπειά μας απέναντι στους πελάτες που μας εμπιστεύονται.

Η πολιτεία οφείλει να σταματήσει να στοχοποιεί τα σούπερ μάρκετ ως δήθεν υπεύθυνα για τις αυξήσεις των τιμών, τη στιγμή που γνωρίζει επακριβώς τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας. Για την αντιμετώπισής της, απαιτείται σοβαρή και ουσιαστική ενασχόληση με το πρόβλημα.

Η παραπληροφόρηση δεν βοηθά κανέναν. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα: Να στεκόμαστε δίπλα στον καταναλωτή, με υπευθυνότητα και σεβασμό».