Κύκλοι υπ. Ανάπτυξης: Το πλαφόν είναι για το καλό του κοινωνικού συνόλου και έχει προσωρινό χαρακτήρα

Με αφορμή την αυριανή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των βενζινοπωλών, στελέχη του υπουργείου σχολίασαν έκαναν δήλωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν τα παρακάτω:

  • Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν σε θέματα που αντιμετώπιζαν άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, όπως π.χ. στις λαϊκές αγορές, πιστεύει στο διάλογο και στην λογική, με στόχο την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου και μάλιστα σε τόσο δύσκολες εποχές.
  • Το περιεχόμενο της ΠΝΠ που καθορίζει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους είναι δεδομένο και υπογραμμίζεται ότι το πλαφόν αυτό ισχύει μέχρι τις 30/06. Σημειώνεται επίσης ότι για τις νησιωτικές περιοχές υπάρχει πρόσθετο πλαφόν που υπολογίζει το μεταφορικό κόστος, όπως φάνηκε και στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για την περίπτωση της Λέσβου.
  • Υπάρχει συντονισμός στο πλαίσιο της κυβέρνησης και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, προκειμένου να δοθούν βέλτιστες λύσεις σε θέματα που απασχολούν τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων. Συνεπώς, κατέληξαν τα στελέχη, με την επικράτηση της λογικής και της μετριοπάθειας αναμένεται ένα θετικό αποτέλεσμα από την συνάντηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

