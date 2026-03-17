Κώτσηρας: Ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο του δημοσιονομικού επιτρεπόμενου, είμαστε εδώ για να το κάνουμε

Την πρόθεση του οικονομικού επιτελείου για περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του δημοσιονομικώς εφικτού, εξέφρασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας τη Δευτέρα 16 Μαρτίου σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με θέμα «Φορολογία και Επιχειρηματική Ανάπτυξη. Προτεινόμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του Επιχειρείν».

Όπως σημείωσε ο κ. Κώτσηρας, στο περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας και αβεβαιότητας που διαμορφώνουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υπευθυνότητα με την οποία διαχειρίστηκε ανάλογες κρίσεις και στο παρελθόν και είναι έτοιμη να παρέμβει, εφόσον χρειαστεί ακόμα πιο ισχυρή παρέμβαση, όπως έχει αναφέρει και ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις», τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπογραμμίζοντας, ταυτόχρονα, το πλεονέκτημα της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

«Έχουμε καταφέρει να βάλουμε σε τάξη τα δημόσια οικονομικά και να εισέλθουμε σε μια τροχιά σταθερότητας και ισχυρής ανάπτυξης», μια «εξέλιξη που καθιστά τη χώρα μας έναν πολύ πιο αξιόπιστο, φερέγγυο παίκτη στη διεθνή σκηνή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως «κρίσιμος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, επενδυτικής δραστηριότητας και κοινωνικής συνοχής», είπε ο κ. Κώτσηρας και αναφέρθηκε αναλυτικότερα στη μείωση των φορολογικών βαρών, στην παροχή φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, στην κωδικοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών και στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Για το επόμενο διάστημα, «πρόθεσή μας είναι να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος σε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις για πολίτες και επιχειρήσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», επισήμανε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο κ. Κώτσηρας αναγνώρισε τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, για να ανταπεξέλθουν κατά τη διάρκεια της κρίσης, και την ανάγκη περαιτέρω στήριξης της επιχειρηματικότητας, είτε σε επίπεδο μείωσης της φορολογίας είτε σε επίπεδο ενίσχυσης της ρευστότητας.

Καταλήγοντας, ο υφυπουργός επανέλαβε τη σημασία της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης και της πολιτικής σταθερότητας και σημείωσε ότι «η ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και ο ενισχυμένος ρόλος της Ελλάδας στην Ευρώπη μάς επιτρέπουν να σχεδιάζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία». Όπως ανέφερε, «οι προκλήσεις είναι πολλές, οι ανάγκες είναι πολλές και συνεχιζόμενες. Η πολιτική μας είναι στοχευμένη στο να μπορέσει να στηρίξει τις επιχειρήσεις, πάντα αντιλαμβανόμενοι το πολυσύνθετο περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους ανθρώπους και τους φορείς της αγοράς και ό,τι είναι εφικτό, στο πλαίσιο του δημοσιονομικά επιτρεπόμενου, είμαστε εδώ για να το κάνουμε».

