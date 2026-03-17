Καύσιμα: “Φωτιά” στις τιμές – Πλησιάζει τα 2 ευρώ η βενζίνη, ανησυχία σε όλη τη χώρα

Σε τροχιά έντονης ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, συμπαρασύροντας την αμόλυβδη και το diesel σε επίπεδα που αγγίζουν –και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν– τα 2 ευρώ το λίτρο.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων πανελλαδικά έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,92 ευρώ το λίτρο, ενώ η 100άρα κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Τιμές κάτω από 1,89 ευρώ, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν υψηλές, έχουν πλέον εξαφανιστεί από την αγορά.

Ιδιαίτερη πίεση στα νησιά

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα στους Λειψούς, όπου το μοναδικό πρατήριο καυσίμων παραμένει κλειστό τις τελευταίες ημέρες λόγω έλλειψης αποθεμάτων. Στο ταμπλό του πρατηρίου η τιμή της αμόλυβδης έχει «παγώσει» στα 1,87 ευρώ το λίτρο, ωστόσο εκτιμάται ότι με την επαναλειτουργία του θα καταγραφεί σημαντική αύξηση.

Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος του νησιού, Φώτης Μάγγος, η τοπική κοινωνία αναμένεται να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τις υψηλές τιμές που επικρατούσαν πριν τη μείωση του ΦΠΑ.

Συνολικά, η Περιφέρεια Δωδεκανήσου συγκαταλέγεται στις ακριβότερες της χώρας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάνει τα 1,994 ευρώ το λίτρο, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.

Αποκλίσεις και πανελλαδική εικόνα

Την ίδια στιγμή, η χαμηλότερη τιμή στη χώρα καταγράφεται στην Πέλλα, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,894 ευρώ το λίτρο.

Στον αντίποδα, οι Κυκλάδες παραμένουν η ακριβότερη περιοχή για όλα τα είδη καυσίμων, με την αμόλυβδη 95 οκτανίων να φτάνει τα 2,034 ευρώ και τη 100άρα να αγγίζει τα 2,226 ευρώ το λίτρο.

Παρά την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους –στα 5 λεπτά ανά λίτρο στη χονδρική και στα 12 λεπτά στη λιανική– οι αποκλίσεις στις τιμές παραμένουν σημαντικές, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές όπου το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει περαιτέρω την τελική τιμή.

Αβεβαιότητα για τη συνέχεια

Η αγορά δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα κύματα ανατιμήσεων το επόμενο διάστημα. Οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια, σε συνδυασμό με τη ζήτηση, αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των τιμών, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να βρίσκονται ήδη υπό έντονη πίεση.