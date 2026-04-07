MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταβολή αποζημιώσεων 73 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΕΛΓΑ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στην καταβολή αποζημιώσεων, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές του 2025 θα προχωρήσει σήμερα Μεγάλη Τρίτη ο ΕΛΓΑ.

Στις αποζημιώσεις αυτές, συμπεριλαμβάνονται οι εκκαθαρίσεις των πορισμάτων του Παγετού της άνοιξης 2025 για τις καλλιέργειες οι οποίες επλήγησαν και ευρίσκοντο εντός του ανθικού σταδίου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται αποζημιώσεις για άλλες ζημίες έτους 2025, στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός, το τελευταίο τετράμηνο έχει καταβάλει 200 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις του έτους 2025.

Τέλος σημειώνει πως η εκκαθάριση των πορισμάτων περιορισμένων περιπτώσεων, για ζημιές του έτους 2025, οι οποίες εκκρεμούν, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2026, με την καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

Αγρότες ΕΛΓΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

