ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κ. Πιερρακάκης: Θα εξοφλήσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου 10 χρόνια νωρίτερα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δέκα χρόνια νωρίτερα θα αποπληρώσει η Ελλάδα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε δηλώσεις του στο Bloomberg, από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN.

Όπως είπε ο υπουργός η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου προγράμματος διάσωσης θα ενισχύσει την δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας η οποία αποτελεί πλέον σταθερό κανόνα.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποπληρωθούν τα δάνεια αυτά έως το 2031, δέκα χρόνια πριν από το αρχικά προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Σήμερα, η χώρα οφείλει 31,6 δισ. ευρώ από τα αρχικά 52,9 δισ. ευρώ της Δανειακής Διευκόλυνσης του 2010, ενώ η επιτάχυνση των πληρωμών αναμένεται να συμβάλει στη σταδιακή εξομάλυνση του προφίλ χρέους μετά το 2032.

Ο ΥΠΕΘΟ στη συνέντευξή του ανέφερε ακόμα ότι:

Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή ο νέος προϋπολογισμός, ο οποίος θα προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2026, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,8% του ΑΕΠ.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει το οικονομικό επιτελείο στη συνέχιση των πρόωρων αποπληρωμών, ώστε να επιτευχθεί ακόμη ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους. Η πρόβλεψη για το 2026 το τοποθετεί στο 137,6% του ΑΕΠ, με προοπτική να υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 120% πριν από το 2030. Ήδη το 2024 το χρέος μειώθηκε στο 153,6% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από τον στόχο του προϋπολογισμού.

Χαρακτήρισε «ελαφρύ» το πρόγραμμα δανεισμού της επόμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Ελλάδα εξετάζει την άντληση έως 8 δισ. ευρώ από τις αγορές το 2026, έναντι 7,5 δισ. ευρώ φέτος.

Η δημόσια προσφορά της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, είναι μία ένδειξη εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών προς την ελληνική οικονομία. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι δεν αποτελεί μοναδική κίνηση, φέρνοντας ως παράδειγμα την ενισχυόμενη συνεργασία της UniCredit με την Alpha Bank. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Αθήνα στηρίζει υποστηρικτικά την ιδέα της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρωπαϊκή συζήτηση περί αξιοποίησης των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει λάβει ξεκάθαρη θέση από την πρώτη στιγμή.

Πηγή: ertnews.gr

Κυριάκος Πιερρακάκης

