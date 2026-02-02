Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα ίδια επίπεδα τα τιμολόγια Φεβρουαρίου – Δείτε όλες τις τιμές
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σε σταθερά επίπεδα παρέμειναν τα οικιακά τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος το Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.
Αρκετοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μείωσαν τις τιμές τους, ενώ άλλοι τις αύξησαν στα τιμολόγιά τους, με το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιάζει μικρές διαφορές σε μηνιαία βάση.
Έτσι, το εύρος των προϊόντων για το νέο μήνα είναι από 13,9 έως 25,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Αναλυτικά ο κατάλογος με τα τιμολόγια Φεβρουάριου:
Ο πίνακας είχε ως εξής την Κυριακή το βράδυ (επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ για πιο ενημερωμένη έκδοσή του).