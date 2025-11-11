Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της ανάπτυξης της AEGEAN με νέους απευθείας προορισμούς και ακόμα περισσότερες θέσεις

Η AEGEAN συνεχίζει τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία στη Θεσσαλονίκη, επενδύοντας διαρκώς στη δεύτερη μεγαλύτερη βάση του δικτύου της και στηρίζοντας ουσιαστικά τη Βόρεια Ελλάδα έχοντας μεταφέρει, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, περισσότερους από 44 εκ. επιβάτες. Η πόλη, από την οποία η AEGEAN ξεκίνησε τη διεθνή της δραστηριότητα παραμένει, 26 χρόνια μετά, στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της.

Για το 2026, η AEGEAN, αξιοποιώντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του στόλου της, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στη βάση της Θεσσαλονίκης, όπου θα διαθέτει πλέον 10 αεροσκάφη, με την προσθήκη ενός ακόμη A321neo. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη παραλάβει 37 από τα 60 νέα αεροσκάφη που έχει συνολικά παραγγείλει, ενώ έως τον Σεπτέμβριο του 2026 αναμένεται να παραλάβει επιπλέον 10. Έτσι, η AEGEAN ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την ικανότητά της να υποστηρίζει απρόσκοπτα το εκτεταμένο δίκτυο δρομολογίων της.

Το δίκτυο της AEGEAN για το 2026 θα περιλαμβάνει συνολικά 43 προορισμούς, 18 εσωτερικού και 25 εξωτερικού, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές απευθείας συνδέσεων για το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και ενισχύοντας τη δυναμική των τουριστικών ροών προς την πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι προσφερόμενες θέσεις θα ανέλθουν σε 3,7 εκατομμύρια συνολικά, διαμορφώνοντας το μεγαλύτερο δίκτυο που είχε ποτέ η AEGEAN στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η AEGEAN διευρύνει το δίκτυο εσωτερικού με την προσθήκη δύο ακόμα νέων προορισμών προς τη Μήλο και τη Ζάκυνθο ενώ ταυτόχρονα ενισχύει ακόμα περισσότερο τις υφιστάμενες συνδέσεις, με αυξημένες συχνότητες πτήσεων και προσφερόμενες θέσεις που θα φτάνουν συνολικά τα 2,1 εκ.

Παράλληλα, στο διεθνές δίκτυο προστίθενται 4 νέοι προορισμοί προς την Κωνσταντινούπολη, την Πράγα, τη Βαρσοβία και το Ντουμπρόβνικ. Η AEGEAN ενδυναμώνει επίσης την παρουσία της στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, αυξάνοντας τόσο τις συχνότητες πτήσεων προς το Ντίσελντορφ, τη Στουτγάρδη, τη Ρώμη και το Μιλάνο, όσο και τις προσφερόμενες θέσεις στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, με το σύνολο αυτών να αγγίζει τα 1,6 εκ. Όλες οι νέες πτήσεις θα είναι διαθέσιμες στα συστήματα της AEGEAN από τις 12 Νοεμβρίου 2025.

«Η Θεσσαλονίκη αποτελεί για εμάς σημείο αναφοράς από τα πρώτα βήματα της AEGEAN και παραμένει, 26 χρόνια μετά, στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Με συνεχείς επενδύσεις στον στόλο και το δίκτυό μας, ενισχύουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη βάση μας, προσφέροντας ακόμα περισσότερες επιλογές και καλύτερη συνδεσιμότητα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Η περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας μας στη Θεσσαλονίκη για το 2026, με 10 αεροσκάφη και το μεγαλύτερο δίκτυο στην ιστορία μας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε σταθερά και με συνέπεια την περιοχή και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής της δυναμικής», σημείωσε ο Πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την AEGEAN σε συνεργασία με την Fraport Greece.