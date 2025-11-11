MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της ανάπτυξης της AEGEAN με νέους απευθείας προορισμούς και ακόμα περισσότερες θέσεις

|
THESTIVAL TEAM

Η AEGEAN συνεχίζει τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία στη Θεσσαλονίκη, επενδύοντας διαρκώς στη δεύτερη μεγαλύτερη βάση του δικτύου της και στηρίζοντας ουσιαστικά τη Βόρεια Ελλάδα έχοντας μεταφέρει, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, περισσότερους από 44 εκ. επιβάτες. Η πόλη, από την οποία η AEGEAN ξεκίνησε τη διεθνή της δραστηριότητα παραμένει, 26 χρόνια μετά, στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της.

Για το 2026, η AEGEAN, αξιοποιώντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του στόλου της, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στη βάση της Θεσσαλονίκης, όπου θα διαθέτει πλέον 10 αεροσκάφη, με την προσθήκη ενός ακόμη A321neo. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη παραλάβει 37 από τα 60 νέα αεροσκάφη που έχει συνολικά παραγγείλει, ενώ έως τον Σεπτέμβριο του 2026 αναμένεται να παραλάβει επιπλέον 10. Έτσι, η AEGEAN ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την ικανότητά της να υποστηρίζει απρόσκοπτα το εκτεταμένο δίκτυο δρομολογίων της.

Το δίκτυο της AEGEAN για το 2026 θα περιλαμβάνει συνολικά 43 προορισμούς, 18 εσωτερικού και 25 εξωτερικού, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές απευθείας συνδέσεων για το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και ενισχύοντας τη δυναμική των τουριστικών ροών προς την πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι προσφερόμενες θέσεις θα ανέλθουν σε 3,7 εκατομμύρια συνολικά, διαμορφώνοντας το μεγαλύτερο δίκτυο που είχε ποτέ η AEGEAN στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η AEGEAN διευρύνει το δίκτυο εσωτερικού με την προσθήκη δύο ακόμα νέων προορισμών προς τη Μήλο και τη Ζάκυνθο ενώ ταυτόχρονα ενισχύει ακόμα περισσότερο τις υφιστάμενες συνδέσεις, με αυξημένες συχνότητες πτήσεων και προσφερόμενες θέσεις που θα φτάνουν συνολικά τα 2,1 εκ.

Παράλληλα, στο διεθνές δίκτυο προστίθενται 4 νέοι προορισμοί προς την Κωνσταντινούπολη, την Πράγα, τη Βαρσοβία και το Ντουμπρόβνικ. Η AEGEAN ενδυναμώνει επίσης την παρουσία της στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, αυξάνοντας τόσο τις συχνότητες πτήσεων προς το Ντίσελντορφ, τη Στουτγάρδη, τη Ρώμη και το Μιλάνο, όσο και τις προσφερόμενες θέσεις στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, με το σύνολο αυτών να αγγίζει τα 1,6 εκ. Όλες οι νέες πτήσεις θα είναι διαθέσιμες στα συστήματα της AEGEAN από τις 12 Νοεμβρίου 2025.

«Η Θεσσαλονίκη αποτελεί για εμάς σημείο αναφοράς από τα πρώτα βήματα της AEGEAN και παραμένει, 26 χρόνια μετά, στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Με συνεχείς επενδύσεις στον στόλο και το δίκτυό μας, ενισχύουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη βάση μας, προσφέροντας ακόμα περισσότερες επιλογές και καλύτερη συνδεσιμότητα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Η περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας μας στη Θεσσαλονίκη για το 2026, με 10 αεροσκάφη και το μεγαλύτερο δίκτυο στην ιστορία μας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε σταθερά και με συνέπεια την περιοχή και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής της δυναμικής», σημείωσε ο Πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την AEGEAN σε συνεργασία με την Fraport Greece.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διεκόπη η δίκη για το revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη – Κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου – Επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Αναγνωστόπουλος: Αυτόματα η έκδοση Προσωπικού Αριθμού – 400.000 “ραβασάκια” για ανασφάλιστα οχήματα

ΠΑΙΔΕΙΑ 15 ώρες πριν

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πιλοτικό πρόγραμμα χρηματικών βραβείων-υποτροφιών σε επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Μπήκαν στη Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ – Εντείνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Επιθετικός της Μπενφίκα κατηγορείται για δημοσιοποίηση απαγορευμένων βίντεο με ανήλικους