Η ΠΚΜ στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Innovation for Place-Based Transformation για την κυκλική οικονομία και την καινοτομία

Στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση των φορέων του Προγράμματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Δράσης της Joint Research Centre (JRC) – Innovation for place-based transformation’’ συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, είναι μία από τις επτά (7) ευρωπαϊκές περιοχές που έχουν επιλεγεί – ανάμεσα σε περισσότερες από 200 περιοχές που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον- για να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία “Innovation for Place-Based Transformation’’ της Προπαρασκευαστικής Δράσης που υλοποιείται από την JRC συγκεκριμένα πάνω στην κυκλική οικονομία.

Η συγκεκριμένη δράση, η οποία ξεκίνησε επίσημα στις 29 Απριλίου 2025, στοχεύει στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής καινοτομίας, μέσα από δραστηριότητες διάδοσης, ανάπτυξης ικανοτήτων και συν-δημιουργίας. Η επιλογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναδεικνύει την έμπρακτη και ουσιαστική δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και καινοτόμες πολιτικές, ενώ παράλληλα της προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του προγράμματος JRC και να συμμετέχει ως μέλος σε μια δυναμική ευρωπαϊκή κοινότητα, που είναι κατάλληλα προετοιμασμένη να αντιμετωπίζει κρίσιμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Με τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το Περιφερειακό Ταμείο Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύει τη θέση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας και αξιοποιεί πολύτιμη τεχνογνωσία για την προώθηση και την εφαρμογή βιώσιμων και μετασχηματιστικών πολιτικών.

Η διοργάνωση, η οποία φιλοξενήθηκε το διήμερο 5-6 Νοεμβρίου 2025 στη Σόφια της Βουλγαρίας, συγκέντρωσε εξήντα (60) εκπροσώπους από ευρωπαϊκές πόλεις και Περιφέρειες. Στόχος της δράσης ήταν η ουσιαστική εμβάθυνση στα θέματα που καλύφθηκαν στις πρώτες διαδικτυακές συναντήσεις του προγράμματος, μέσα από δραστηριότητες συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο ειδικού εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν πάνω σε τρεις καίριες προκλήσεις: την ψηφιοποίηση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την κυκλικότητα, με την υποστήριξη των οργανισμών Climate KIC, ERRIN, EURADA και του JRC. Το διήμερο πρόγραμμα περιλάμβανε δραστηριότητες βασισμένες σε πρακτικά εργαλεία, ομαδικές δραστηριότητες, επαναξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί διαδικτυακά, καθώς και παρεμβάσεις προσκεκλημένων ομιλητών.

Στις εργασίες της διοργάνωσης συμμετείχαν με εισηγήσεις τους εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών και των τοπικών αρχών της Σόφιας. Ο κάθε ομιλητής κατέθεσε στο τραπέζι του διαλόγου τη δική του ιδιαίτερη θεσμική και επιχειρησιακή οπτική σχετικά με τις νέες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Το κλίμα συνεργασίας που διαμορφώθηκε επέτρεψε σε όλους τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να δοκιμάσουν νέες προσεγγίσεις και να επανεξετάσουν τρόπους σχεδιασμού και υλοποίησης καινοτομικών πολιτικών.

Οι επόμενες δράσεις της πρωτοβουλίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενώ η δεύτερη δια ζώσης συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων του Προγράμματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026.