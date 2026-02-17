Η ΑΑΔΕ πατάει γκάζι κατά της φοροδιαφυγής με υπερωρίες για διασταυρώσεις από τράπεζες έως social media

Με ειδικά κονδύλια για την υπερωριακή απασχόληση εφοριακών και τελωνειακών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εντείνει τη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, πραγματοποιώντας ελέγχους σε 24ωρη βάση.

Με στόχο την βέλτιστη αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, η ΑΑΔΕ κινητοποιεί μέρα και νύχτα το ανθρώπινο δυναμικό της, παράλληλα με την αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών «όπλων» και την ενεργοποίηση νέων ηλεκτρονικών «εργαλείων» (Ψηφιακό Πελατολόγιο, Ηλεκτρονικά Τιμολόγια κλπ.), όπως αναφέρει το ertnews.gr.

Στο πλαίσιο αυτό θα διαθέσει 190.000 ευρώ για:

Απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 23.500 ώρες και συνολική δαπάνη έως 153.000 ευρώ για 430 υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και:

Για νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως 4.000 ώρες και συνολική δαπάνη έως 37.000 ευρώ, για 240 υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη χρονική περίοδο έως 30/6/2026.

Ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και για τους «Ράμπο» των Εσωτερικών Υποθέσεων, με φόντο τις περίπου 1.800 ανοικτές υποθέσεις, που ήδη ερευνώνται με εξαντλητικά «πόθεν έσχες» των ελεγχόμενων και των συγγενικών τους προσώπων. Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε ειδικό κονδύλι 80.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους, που αφορά σε απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 12.000 ώρες για 100 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, με πλαφόν τις 120 ώρες για κάθε ελεγκτή.

Από «κόσκινο»

Η Φορολογική Διοίκηση – μετά και την μεγάλη υπόθεση με τους αχυρανθρώπους και την εμπλοκή ακόμα και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού – έβαλε στόχο να «κοσκινίσει» δεδομένα από τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, ΔΕΚΟ, μεσιτικά και συμβολαιογραφικά γραφεία, επιμελητήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και κλινικές, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων ακόμα και από social media, τα οποία δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για το modus vivendi διάσημων αλλά και ανώνυμων φορολογούμενων.

Για το 2026 έχουν προγραμματισθεί τουλάχιστον 26.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, εκ των οποίων το 80% θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή «φρέσκες» υποθέσεις, οι οποίες κατά τεκμήριο αφήνουν πιο έντονα «ίχνη», άρα είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν εστίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Το δεύτερο κύμα ελέγχων θα διενεργηθεί από τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις ΔΟΥ, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 25.400 μερικούς επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων. Το τρίτο κύμα αναλαμβάνουν οι «Ράμπο» των ΥΕΔΔΕ, εξαπολύοντας 18.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, αλλά και τουλάχιστον 900 έρευνες μεγάλης φοροδιαφυγής.

Στο …απυρόβλητο δεν μένουν ούτε τα ακίνητα. Θα διενεργηθούν τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.