Γ. Πιτσιλής: Ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει πλέον να προβλέπει τον κίνδυνο, όχι μόνο να τον καταγράφει

Για τις αλλαγές που έχει επιφέρει η πρόοδος της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Εσωτερικό Έλεγχο οργανισμών και επιχειρήσεων, μίλησε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε παρέμβασή του στο Ετήσιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece), το οποίο διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με κεντρικό θέμα τον ρόλο τον οποίο καλείται να αναλάβει ο εσωτερικός ελεγκτής σε μια εποχή διεθνούς αστάθειας.

Ο κ. Πιτσιλής εξήρε τη σημασία που αποκτά η χρήση της τεχνολογίας, τονίζοντας όμως και ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος πρέπει να είναι θεματοφύλακας των εργασιών που εκτελούνται από τα ψηφιακά συστήματα, ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι αλγόριθμοι λειτουργούν σωστά.

Όπως τόνισε, ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να είναι ένα εργαλείο πριν από την καταγραφή ενός κινδύνου, δηλαδή πρέπει να μπορεί πλέον να τον προβλέπει -και όχι απλώς να τον καταγράφει.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, η ανεξαρτησία της Αρχής, η οποία αποτελεί βασικό υπόβαθρο για την ίδια την ΑΑΔΕ, συνδέεται με εργαλεία στρατηγικής εσωτερικού ελέγχου, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη επόμενων λαθών σε έναν οργανισμό.

