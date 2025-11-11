MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ. Πιτσιλής: Ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει πλέον να προβλέπει τον κίνδυνο, όχι μόνο να τον καταγράφει

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για τις αλλαγές που έχει επιφέρει η πρόοδος της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Εσωτερικό Έλεγχο οργανισμών και επιχειρήσεων, μίλησε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε παρέμβασή του στο Ετήσιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece), το οποίο διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με κεντρικό θέμα τον ρόλο τον οποίο καλείται να αναλάβει ο εσωτερικός ελεγκτής σε μια εποχή διεθνούς αστάθειας.

Ο κ. Πιτσιλής εξήρε τη σημασία που αποκτά η χρήση της τεχνολογίας, τονίζοντας όμως και ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος πρέπει να είναι θεματοφύλακας των εργασιών που εκτελούνται από τα ψηφιακά συστήματα, ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι αλγόριθμοι λειτουργούν σωστά.

Όπως τόνισε, ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να είναι ένα εργαλείο πριν από την καταγραφή ενός κινδύνου, δηλαδή πρέπει να μπορεί πλέον να τον προβλέπει -και όχι απλώς να τον καταγράφει.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, η ανεξαρτησία της Αρχής, η οποία αποτελεί βασικό υπόβαθρο για την ίδια την ΑΑΔΕ, συνδέεται με εργαλεία στρατηγικής εσωτερικού ελέγχου, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη επόμενων λαθών σε έναν οργανισμό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Γιώργος Πιτσιλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 ώρες πριν

Λέκκας: Καθησυχαστικός για τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9 ώρες πριν

Σεισμός 5 Ρίχτερ τα ξημερώματα ανοιχτά των Αντικυθήρων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Σημίτη άφησε μεγάλα έργα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τίποτα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σοκάρει το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε ο διαιτητής Αλ. Τσαμούρης για αγώνα της Γ’ Εθνικής – “Δεν θα ξαναγυρίσεις σπίτι”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη – Τι συζήτησαν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Κρήτη: “Βροχή” οι μπαλωθιές σε γλέντι παρά τις ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη