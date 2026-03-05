Φυσικό αέριο: Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ – Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη διατηρήθηκαν σε επίπεδα κοντά στα ιστορικά υψηλά των τελευταίων ετών, καθώς οι traders αποτιμούν τις συνέπειες των πολεμικών αναταραχών στην ενεργειακή ευστάθεια της περιοχής.

Τα συμβόλαια αναφοράς κατέγραψαν εναλλασσόμενα πρόσημα, ακολουθώντας τη διόρθωση από το πρόσφατο ράλι. Οι τιμές παραμένουν ενισχυμένες πάνω από 50% εντός της εβδομάδας, με τις εχθροπραξίες να διανύουν την έκτη ημέρα τους χωρίς ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης.

Οι διεθνείς ενεργειακές αγορές κλονίζονται, με τα εμπόδια στο εμπόριο να εντείνουν την απειλή μιας παγκόσμιας κρίσης και να τροφοδοτούν πληθωριστικές ανησυχίες. Παρά το γεγονός ότι η αμερικανική πρόταση για συνοδεία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ επέφερε μια πρόσκαιρη υποχώρηση των τιμών την Τετάρτη, αυτές παραμένουν σε κορυφαία επίπεδα από το 2023.

Η ευρωπαϊκή αγορά αερίου εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς το κρύο του φετινού χειμώνα αποστράγγισε τα χαμηλά αποθέματα, καθιστώντας αναγκαία την αγορά επιπλέον LNG το καλοκαίρι για την αναπλήρωσή τους. Υπάρχει ορατός κίνδυνος για σφοδρό ανταγωνισμό στα φορτία, εάν οι προμήθειες της Μέσης Ανατολής δεν κατορθώσουν να φτάσουν στις διεθνείς αγορές.

«Η οικονομική επίπτωση εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της κρίσης», σημείωσαν σε ανάλυσή τους οι οικονομολόγοι της ABN Amro Bank NV, μεταξύ των οποίων και ο Moutaz Altaghlibi. «Η Ευρώπη είναι πιο έτοιμη από το 2022 λόγω του LNG και των ΑΠΕ, όμως μια παρατεταμένη διακοπή θα μπορούσε να οξύνει την πίεση».

Μεταβλητότητα στις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Κατάρ διέκοψε τη λειτουργία της μονάδας Ras Laffan, της μεγαλύτερης εξαγωγικής βάσης LNG παγκοσμίως, μετά από πλήγμα με drone. Η κίνηση δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν παγώσει, ενώ η διαδρομή αυτή καλύπτει παραδοσιακά το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας LNG.

Ενώ οι ασιατικές χώρες απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του αερίου της Μέσης Ανατολής, κάθε μακροχρόνια διακοπή θα περιορίσει τη διαθέσιμη προσφορά, διατηρώντας το κόστος ψηλά διεθνώς. Οι αγοραστές αναζητούν ήδη εναλλακτικές. H Ταϊβάν δήλωσε πως εξασφάλισε φορτία για τον Απρίλιο από άλλες περιοχές, ενώ η Ταϊλάνδη αναζητά πρόσθετες αποστολές.

«Δεν υπάρχει λύση για το άνοιγμα των Στενών, οπότε ο τρόμος για ανεπαρκή προμήθεια LNG διογκώνεται καθημερινά», ανέφερε ο Arne Lohmann Rasmussen της Global Risk Management.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ο δείκτης αναφοράς για την Ευρώπη, σημείωναν άνοδο 2,7% στα 50,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα το πρωί στο Άμστερνταμ.