Fuel Pass 2026: Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και πότε αναμένονται οι πληρωμές – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Το fuel pass και η επιδότηση στο diesel κίνησης είναι για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο

Δέσμη τεσσάρων μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την επιστροφή του fuel pass, την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην αντλία, καθώς και μειώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αλλά και παρεμβάσεις για τη στήριξη των αγροτών.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τα μέτρα είναι ύψους 300 εκατ. ευρώ τονίζοντας πως “η στήριξη που συνεπάγονται απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού”.

Σε εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προχώρησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υφυπουργός, Θάνος Πετραλιάς.

Τι ισχύει για το Fuel Pass

Σε εφαρμογή τίθεται το νέο πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων Fuel Pass, με στόχο την ελάφρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος μετακίνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η επιδότηση αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 36 λεπτά ανά λίτρο, με το συνολικό όφελος να εκτιμάται υψηλότερο σε σχέση με μια ενδεχόμενη οριζόντια μείωση του ΕΦΚ.

Με βάση μέση κατανάλωση 70 λίτρων τον μήνα, το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα, για το δίμηνο Απριλίου–Μαΐου. Τα παραπάνω ποσά ισχύουν σε περίπτωση που οι δικαιούχοι επιλέξουν την έκδοση ψηφιακής κάρτας. Όσοι δηλώσουν iban για καταβολή χρημάτων, θα λάβουν 10 ευρώ λιγότερα, δηλαδή 40 στην ηπειρωτική Ελλάδα και 50 στη νησιωτική.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για οικογένειες με παιδιά, στα πρότυπα του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μέτρο καλύπτει περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει εντός της εβδομάδας, ενώ οι πρώτες πληρωμές τοποθετούνται χρονικά στα μέσα Απριλίου σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν κατά την εξειδίκευση των μέτρων.

Diesel κίνησης

Στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνεται και η επιδότηση του diesel κίνησης, με στόχο τον περιορισμό του κόστους μεταφοράς και, κατ’ επέκταση, τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, η αύξηση της τιμής του diesel επηρεάζει άμεσα το συνολικό κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα, μετακυλίοντας τις επιβαρύνσεις στον καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, το diesel κίνησης επιδοτείται στην αντλία με 16 λεπτά ανά λίτρο, ώστε το τελικό όφελος για τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, να φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του μέτρου για το δίμηνο εκτιμάται στα 106 εκατομμύρια ευρώ, ενώ βασικός στόχος είναι όχι μόνο η άμεση ελάφρυνση των οδηγών, αλλά και η αποτροπή περαιτέρω αυξήσεων στις τιμές βασικών προϊόντων.