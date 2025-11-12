Φορολογική απάτη με χιλιάδες πολυτελή αυτοκίνητα: “Σπιράλ” μεταξύ Γερμανίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας – Πώς δρούσε το δίκτυο

Απάτη με πολυτελή αυτοκίνητα είναι το επίκεντρο υπόθεσης που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, καθώς ένα δίκτυο εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων έστησε διαδρομή Γερμανία – Βουλγαρία – Ελλάδα, αξιοποιώντας εταιρείες-«βιτρίνες» και ψευδή τιμολόγια για να εφαρμόζει καταχρηστικά το καθεστώς περιθωρίου κέρδους.

Η ζημία για το Δημόσιο από την εν λόγω απάτη με τα πολυτελή οχήματα εκτιμάται άνω των 212.000 ευρώ, με την ΑΑΔΕ να προχωράει σε καταλογισμούς και διαβίβαση του φακέλου στη Δικαιοσύνη.

Η μέθοδος του δικτύου απατεώνων, είναι να περνούν οχήματα που προέρχονταν από τη Γερμανία περνούσαν μέσω ενδιάμεσων οντοτήτων στη Βουλγαρία και να καταλήγουν σε ελληνικές επιχειρήσεις, όπου δηλώνονταν ως υπαγόμενα στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους, παρότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Με τεχνητά χαμηλές δηλωμένες τιμές αγοράς και εικονικά ενδιάμεσα τιμολόγια, ο οφειλόμενος ΦΠΑ στην τελική πώληση μειωνόταν δραστικά ή μηδενιζόταν.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στον πυρήνα του μηχανισμού, οι εταιρείες-«βιτρίνες» εμφάνιζαν ανύπαρκτη ή ελάχιστη πραγματική δραστηριότητα, λειτουργώντας ως «στάσεις» σε αλυσίδες τιμολόγησης. Τα αυτοκίνητα άλλαζαν χέρια στα χαρτιά, ώστε να αλλοιώνεται η προέλευση και το φορολογικό καθεστώς τους. Στο τέλος, ο Έλληνας μεταπωλητής τιμολογούσε με βάση το περιθώριο κέρδους και όχι την πραγματική αξία συναλλαγής, μεταθέτοντας το φορολογικό βάρος εκτός τελικής τιμής.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ χαρτογράφησαν τις ροές με αντιπαραβολή τιμολογίων, τραπεζικών κινήσεων και δηλωμένων αξιών, εντοπίζοντας ασυνέπειες μεταξύ πληρωμών και παραστατικών. Παράλληλα, διασταύρωσαν στοιχεία προέλευσης των οχημάτων και κινήσεις ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, για να τεκμηριώσουν ότι το margin scheme χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά.

Για την αγορά, ο μηχανισμός δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των νόμιμων εμπόρων που επιβαρύνουν ορθά τις πωλήσεις με ΦΠΑ. Για τους καταναλωτές, ελλοχεύει κίνδυνος μελλοντικών επιβαρύνσεων αν σε έλεγχο κριθεί ότι η συναλλαγή δεν είχε το σωστό φορολογικό καθεστώς. Η διαφάνεια στα παραστατικά και η σαφής αναφορά στο καθεστώς τιμολόγησης είναι κρίσιμες.

Στα επόμενα βήματα, η ΑΑΔΕ θα επεκτείνει στοχευμένους ελέγχους στον κλάδο των μεταχειρισμένων, με αντιπαραβολές τιμών αγοράς/πώλησης και έλεγχο των αλυσίδων τιμολόγησης, για την ανάκτηση διαφυγόντων εσόδων και την αποτροπή επανάληψης πρακτικών που αποστερούν πόρους από τον προϋπολογισμό.