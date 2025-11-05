Φοιτητική ομάδα του ΑΠΘ κατέκτησε την 1η θέση παγκοσμίως στο MotoStudent 2025

Μια τεράστια επιτυχία για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ελλάδα πέτυχε η φοιτητική ομάδα Panther Racing, κατακτώντας το πρώτο βραβείο “Best MotoStudent Team Overall” στον παγκόσμιο διαγωνισμό Moto Student 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 15–19 Οκτωβρίου στην πίστα MotorLand Aragon της Ισπανίας.

Ανάμεσα σε 32 πανεπιστημιακές ομάδες από όλο τον κόσμο, η Panther Racing ξεχώρισε για την τεχνογνωσία, την καινοτομία και το ομαδικό της πνεύμα, κατακτώντας πλήθος διακρίσεων:

Best MotoStudent Team Overall – 1η θέση

1st in MS1 Delivery: Innovation

1st in 5th Milestone: Economical Plan

1st in MS1 6th Milestone: Pitch Presentation

2nd in MS2 Test 3: Acceleration

3rd in MS1

4th in MS2 Test 1: Brake

4th in MS2

Η ομάδα του ΑΠΘ έφερε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο βραβείο του διαγωνισμού, αποδεικνύοντας ότι το πάθος, η επιμονή και η ομαδικότητα μπορούν να οδηγήσουν σε διεθνείς κορυφές.

Ένα ταξίδι που ξεκίνησε με όραμα και αφοσίωση

Από το φθινόπωρο του 2023, τα μέλη της Panther Racing εργάζονταν ασταμάτητα για να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να εξελίξουν μια πλήρως αγωνιστική μοτοσυκλέτα. Μέσα από ατελείωτες ώρες στο εργαστήριο, δοκιμές και βελτιώσεις, η ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει ένα μηχανικό επίτευγμα που συνδύασε τεχνολογία, καινοτομία και ομαδική ψυχή.

Κάθε μικρή δυσκολία, κάθε αποτυχία και κάθε νύχτα γεμάτη ιδέες, έγινε κομμάτι ενός μεγάλου ταξιδιού που κορυφώθηκε με τη στιγμή της απονομής.

Τι είναι το MotoStudent

Ο MotoStudent είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που φέρνει φοιτητές μηχανολογίας και συναφών ειδικοτήτων από πανεπιστήμια όλου του κόσμου σε ένα μοναδικό περιβάλλον αγωνιστικής μηχανικής. Οι ομάδες καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να οδηγήσουν μια πλήρως αγωνιστική μοτοσυκλέτα, αξιολογούμενες τόσο για το τεχνικό όσο και για το αγωνιστικό τους κομμάτι:

MS1 (Design & Engineering Phase): σχεδίαση, καινοτομία, οικονομικό πλάνο και παρουσίαση milestones.

MS2 (Racing Phase): επιδόσεις στην πίστα – επιτάχυνση, φρενάρισμα, χρόνος γύρου και συνολική οδηγική συμπεριφορά.

Ο στόχος του διαγωνισμού είναι να φέρει τους φοιτητές σε πραγματικές συνθήκες μηχανολογικής ανάπτυξης και motorsport, καλλιεργώντας την τεχνογνωσία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Περηφάνια για το ΑΠΘ και την Ελλάδα

Η επιτυχία της Panther Racing αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας όχι μόνο για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και για την Ελλάδα συνολικά. Η ομάδα απέδειξε ότι η ελληνική φοιτητική μηχανολογία μπορεί να σταθεί ισάξια – και να ξεχωρίσει – ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Με τη διάκριση αυτή, τα μέλη της Panther Racing επιστρέφουν γεμάτα γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση, συνεχίζοντας να ονειρεύονται, να δημιουργούν και να εξελίσσονται.