Έξι φορείς ζητούν να προχωρήσει άμεσα η ανάπλαση της ΔΕΘ – “Δεν έχουμε την πολυτέλεια καθυστερήσεων”

Υπέρ της παραμονής της ΔΕΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και της ανάγκης να προχωρήσει άμεσα η ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου με τη “δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών, αλλά και με τη διαμόρφωση ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων”, εκφράζουν με κοινή τους ανακοίνωση έξι φορείς.

Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων στο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, οι παραγωγικοί και οικονομικοί φορείς της Θεσσαλονίκης στρέφουμε το βλέμμα μας στην αναπτυξιακή προοπτική της πόλης. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να εξελιχθεί σε κόμβο περιφερειακών και διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων και σε βασική πύλη εισόδου προϊόντων προς την ευρωπαϊκή αγορά, εξελισσόμενη σε ένα ισχυρό logistics hub της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η προοπτική αυτή προϋποθέτει τη συστηματική αναβάθμιση των υποδομών της πόλης και, κυρίως, τη μέγιστη αξιοποίηση ενός από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς της πυλώνες: της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η ενίσχυση του εκθεσιακού και συνεδριακού ρόλου της ΔΕΘ αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την προβολή της ελληνικής παραγωγής, της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας, αλλά και για την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη διεύρυνση των οικονομικών συνεργασιών της χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, δεν έχουμε την πολυτέλεια των καθυστερήσεων. Η υλοποίηση του νέου σχεδίου ανάπλασης της ΔΕΘ πρέπει να προχωρήσει άμεσα, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών, αλλά και με τη διαμόρφωση ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης, στον ιστορικό χώρο όπου εδώ και έναν αιώνα χτυπά η καρδιά της επιχειρηματικής και εξωστρεφούς Θεσσαλονίκης.

Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να επιτρέψει άλλες χαμένες ευκαιρίες. Η πόλη χρειάζεται σήμερα αποφάσεις που θα της επιτρέψουν να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της και να ενισχύσει τον ρόλο της ως σημαντικού οικονομικού, εμπορικού και εκθεσιακού κέντρου της ευρύτερης περιοχής.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για τη χώρα συνολικά. Η ενίσχυση του εκθεσιακού και συνεδριακού της ρόλου μπορεί να αναβαθμίσει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως πύλης οικονομικής συνεργασίας και επιχειρηματικής εξωστρέφειας προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας τον διεθνή προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας.

Οι εκπρόσωποι των φορέων

Μασούτης Ιωάννης, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Παπαδόπουλος Μάριος, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)

Σαράντη Λουκία, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Φιλιππίδης Παντελεήμων, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Θάνος Αλέξανδρος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Διαμαντίδης Συμεών, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)