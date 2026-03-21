ΕΒΕΘ: “Size Matters” – Σε δύο ταχύτητες η ελληνική επιχειρηματικότητα

Το μέγεθος της επιχείρησης αναδεικνύεται στον απόλυτο ρυθμιστή για την επιβίωση, την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δημιουργώντας μια αγορά «δύο ταχυτήτων».

Αυτό ήταν το κεντρικό συμπέρασμα της επιτυχημένης εκδήλωσης που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του Money Show 2026 (Hyatt Regency Thessaloniki).

Η εκδήλωση, με θέμα «Το μέγεθος της επιχείρησης ως καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης: Συνεργασίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των ΜμΕ», άνοιξε με χαιρετισμούς από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΒΕΘ, κ. Θεμιστοκλή Σαρασίδη, και τον Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), Δρ. Ανδρέα Γεωργίου, οι οποίοι υπογράμμισαν την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Η Ακτινογραφία της Αγοράς: Τα ευρήματα της έρευνας «Size Matters»

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ο κ. Πασχάλης Αλέξανδρος Τεμεκενίδης, Διευθυντής Ερευνών της “Palmos Analysis”, παρουσίασε τα ευρήματα έρευνας του ΕΒΕΘ, τα οποία αποτυπώνουν το χάσμα μεταξύ πολύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων:

– Το παράδοξο του 90/20: Ενώ 9 στις 10 επιχειρήσεις (91%) απασχολούν από 0 έως 4 άτομα, ο αθροιστικός τους τζίρος δεν ξεπερνά το 20% του συνολικού κύκλου εργασιών της χώρας (προσφέροντας το 29% των θέσεων εργασίας).

– Χάσμα αισιοδοξίας: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 100.000€ τζίρος) βλέπουν το μέλλον απαισιόδοξα (το 61% αναμένει δυσμενέστερη κατάσταση). Αντίθετα, οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1.000.000€ είναι συντριπτικά πιο αισιόδοξες.

– Διαφορετικά προβλήματα: Για τους «μικρούς» (έως 10 άτομα) το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα είναι η υψηλή φορολογία (48%). Για τους «μεγάλους» (50+ άτομα), το πρόβλημα μετατοπίζεται στο υψηλό κόστος ενέργειας/καυσίμων (51%) και πρώτων υλών.

– Απασχόληση & Εξαγωγές: Οι επιχειρήσεις με πάνω από 21 εργαζομένους δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας (57%), ενώ έχουν και το μονοπώλιο της εξωστρέφειας, καθώς το 92% των πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν έχει καμία εξαγωγική δραστηριότητα.

– Τράπεζες & Επενδύσεις: Το 53% των μικρών δηλώνουν μη ικανοποιημένες από τις τράπεζες και σχεδόν οι μισές (48%) δεν έκαναν καμία απολύτως επένδυση τα τελευταία 2 χρόνια. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν μαζικά σε εξοπλισμό, λογισμικό και νέα προϊόντα, έχοντας εξαιρετικές τραπεζικές σχέσεις (74% ικανοποίηση).

Οι Λύσεις: Συνέργειες, Δίκτυα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο δεύτερο μέρος, ακολούθησε πάνελ ανοιχτής συζήτησης υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου κ. Δημήτρη Διαμαντίδη, όπου αναλύθηκαν οι στρατηγικές διεξόδους για τις ελληνικές ΜμΕ.

Ο Δρ. Ανδρέας Γεωργίου (ΠΑΜΑΚ) εστίασε στο δομικό έλλειμμα που προκαλεί το μικρό μέγεθος (περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες, αγορές και κεφάλαια) και πρότεινε ως αντίδοτο τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας (clusters) και κοινοπραξιών (joint ventures) για την κοινή χρήση πόρων, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανάγκη εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) της εκπαίδευσης του προσωπικού σε Πανεπιστήμια και επιμελητήρια.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Απόστολος Αιγυπτιάδης, Πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΕΔΕΒΕ), έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την παγίδα της «ικανοποιημένης μετριότητας» (satisfied mediocrity), όπου κερδοφόρες επιχειρήσεις αρνούνται να μεγαλώσουν, υπομένοντας ένα σημαντικό έλλειμμα διοίκησης. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό δεξιοτήτων (reskilling) των στελεχών.

Στις πρακτικές λύσεις συνένωσης δυνάμεων αναφέρθηκε ο κ. Δημήτρης Παπαχρυσάνθου, Διευθυντής τομέα χονδρικής της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, παρουσιάζοντας το μοντέλο της συνεργασίας των μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων με τη μικρή λιανική. Όπως εξήγησε, μέσα από τέτοιες συνεργασίες (win-win), ο μικρός επιχειρηματίας αποκτά άμεση πρόσβαση σε αναγνωρίσιμο brand, κεντρικές συμφωνίες, μηχανογράφηση και marketing, αντέχοντας τον σκληρό ανταγωνισμό.

Τέλος, η κα. Διονυσία Αργυροπούλου, MX B2B Key Account Manager της Samsung, ανέλυσε τον κρίσιμο ρόλο του τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Μιλώντας για τον «εκδημοκρατισμό» της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), επισήμανε ότι πλέον εργαλεία όπως η ζωντανή μετάφραση ή η σύνοψη κειμένων ενσωματώνονται σε φορητές συσκευές (π.χ. Galaxy AI), καθιστώντας την τεχνολογία αιχμής προσιτή στις ΜμΕ χωρίς τεράστια budgets.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της κυβερνοασφάλειας (cybersecurity) και της προστασίας των εταιρικών δεδομένων σε επίπεδο hardware (π.χ. Knox Vault), προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό, επιβεβαιώνοντας πως η «μεγέθυνση» των ελληνικών επιχειρήσεων δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης στο σύγχρονο, διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.