MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΒΕΘ: Δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στο Τελωνείο Πειραιά – Επιστολή στους συναρμόδιους Υπουργούς και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ

|
THESTIVAL TEAM

Για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διαδικασίες ελέγχου και εκτελωνισμού εμπορευματοκιβωτίων στο Τελωνείο Πειραιά κάνει λόγο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Το κείμενο της επιστολής, που υπογράφεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, Κωνσταντίνο Μωραϊτίδη, είναι το ακόλουθο:

“Αγαπητοί κύριοι Υπουργοί,

Αγαπητέ κύριε Διοικητή,

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έγινε πρόσφατα αποδέκτης διαμαρτυριών μελών του με εμπορική εισαγωγική δραστηριότητα, στις οποίες καταγράφονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διαδικασίες ελέγχου και εκτελωνισμού εμπορευματοκιβωτίων στο Τελωνείο Πειραιά. Τα προβλήματα αυτά, από την μια πλευρά, εκδηλώνονται σε μια περίοδο που η προσπάθεια για την διευκόλυνση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου επιχειρείται μέσα από την ευρύτερη αναδιάρθρωση και ψηφιοποίηση της λειτουργίας των Τελωνείων. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, κατά την μεταβατική αυτή περίοδο, εκδηλώνονται δυσλειτουργίες, οι οποίες επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με πρόσθετα κόστη, τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, και δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και εκτιμώντας ότι η αποτελεσματική λειτουργία των εμπορικών λιμανιών της χώρας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική οικονομία, το Επιμελητήριό μας θα ήθελε να επισημάνει την ανάγκη άμβλυνσης των προβλημάτων ελέγχου και εκτελωνισμού εμπορευματοκιβωτίων, ώστε να βελτιωθεί η ταχύτητα ολοκλήρωσης των τελωνειακών διαδικασιών

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία”.

ΕΒΕΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Γιάννης Πουλόπουλος για πρόβλημα υγείας: Βέβαια και λέγεται…

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χειροπέδες σε πέντε διακινητές για παράνομη μεταφορά μεταναστών σε περιοχές της Θράκης

ΠΑΙΔΕΙΑ 21 ώρες πριν

ΑΠΘ: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της αθλητικής επιστημονικής έρευνας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 2,3 εκατ. ευρώ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με αναμορφωτικό μέτρο ο 13χρονος που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση για τον αγροτικό κόσμο η κατάθεση Αυγενάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σιωπή, υπεκφυγές και κομματική προστασία