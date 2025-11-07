ΕΒΕΘ: Δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στο Τελωνείο Πειραιά – Επιστολή στους συναρμόδιους Υπουργούς και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ

Για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διαδικασίες ελέγχου και εκτελωνισμού εμπορευματοκιβωτίων στο Τελωνείο Πειραιά κάνει λόγο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Το κείμενο της επιστολής, που υπογράφεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, Κωνσταντίνο Μωραϊτίδη, είναι το ακόλουθο:

“Αγαπητοί κύριοι Υπουργοί,

Αγαπητέ κύριε Διοικητή,

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έγινε πρόσφατα αποδέκτης διαμαρτυριών μελών του με εμπορική εισαγωγική δραστηριότητα, στις οποίες καταγράφονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διαδικασίες ελέγχου και εκτελωνισμού εμπορευματοκιβωτίων στο Τελωνείο Πειραιά. Τα προβλήματα αυτά, από την μια πλευρά, εκδηλώνονται σε μια περίοδο που η προσπάθεια για την διευκόλυνση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου επιχειρείται μέσα από την ευρύτερη αναδιάρθρωση και ψηφιοποίηση της λειτουργίας των Τελωνείων. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, κατά την μεταβατική αυτή περίοδο, εκδηλώνονται δυσλειτουργίες, οι οποίες επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με πρόσθετα κόστη, τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, και δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και εκτιμώντας ότι η αποτελεσματική λειτουργία των εμπορικών λιμανιών της χώρας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική οικονομία, το Επιμελητήριό μας θα ήθελε να επισημάνει την ανάγκη άμβλυνσης των προβλημάτων ελέγχου και εκτελωνισμού εμπορευματοκιβωτίων, ώστε να βελτιωθεί η ταχύτητα ολοκλήρωσης των τελωνειακών διαδικασιών

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία”.