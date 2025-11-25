Έρχεται ο διαγωνισμός Techstars Startup Weekend Thessaloniki 2025 για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών

Την επιχειρηματική τους ιδέα θα κληθούν να παρουσιάσουν μέσα σε εξήντα δευτερόλεπτα οι 160 φοιτητές ή τα μεμονωμένα άτομα που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό Techstars Startup Weekend Thessaloniki 2025, μια κορυφαία δράση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 ως τις 7 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας.

Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ψηφίσουν τις επικρατέστερες ιδέες και οι 25 που θα αναδειχτούν από αυτή τη διαδικασία θα περάσουν στην επόμενη φάση. Οι ομάδες που θα αναπτυχθούν για την εξέλιξη κάθε επιχειρηματικής ιδέας θα μετέχουν σε εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε 54 ώρες και θα έχουν mentoring και συμβουλευτική από 45 σπουδαία στελέχη του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Το βράδυ της Κυριακής θα κάνουν την παρουσίασή τους στην κριτική επιτροπή στην οποία θα βρίσκονται -μεταξύ άλλων- μεγάλοι επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η επιτροπή θα αναδείξει τις καλύτερες ιδέες που θα έχουν τη δυνατότητα να προωθηθούν τα επόμενα χρόνια.

Στόχος της δράσης είναι να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη σε σημείο αναφοράς για το startup οικοσύστημα, μέσα από την ενασχόληση νέων με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας, όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Νίκος Τζόλλας. Παράλληλα, επισήμανε ότι στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν δύο άνθρωποι του διεθνούς οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας: ο πιστοποιημένος μεσολαβητής (facilitator) της Techstars Cosmin Pirvu και ο επιχειρηματίας Ηλίας Λουής Χατζής.

«Επιδίωξή μας είναι να μεγαλώσουμε το οικοσύστημα, διεκδικώντας και άλλους διαγωνισμούς και ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι με συνεργασία με όλους τους φορείς μαζί μπορούμε πλέον να διεκδικήσουμε και να φέρουμε εις πέρας τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς καινοτομίας», πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Pirvu επισήμανε ότι εμπλέκεται δέκα χρόνια στον θεσμό και τα τελευταία τρία συμμετέχει στην οργάνωση των διαγωνισμών σε διάφορες πόλεις, ενώ εκτίμησε ότι η δράση θα έχει θετικό αντίκτυπο στο οικοσύστημα καινοτομίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Χατζής τόνισε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν ένα σήμα ότι υπάρχει η βούληση να στηριχτεί το νέο και το δημιουργικό, και αυτό είναι ένα βήμα που χρειάζεται η Θεσσαλονίκη σήμερα καθώς, όπως είπε: «Η επιχειρηματικότητα είναι πάρα πολλά πράγματα, αλλά κυρίως είναι οι άνθρωποι που ρισκάρουν τα πάντα -χρόνο, χρήμα, ενέργεια για να δημιουργήσουν κάτι που δεν υπήρχε χθες».

Το πρώτο Techstars StartUp Weekend είχε γίνει το 2013 στη Θεσσαλονίκη

Στην πρώτη διοργάνωση Techstars StartUp Weekend, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2013 αναφέρθηκε η Αντριάνα Θρας, εκπρόσωπος φορέα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που είχε φέρει τότε τη δράση στην πόλη, σε συνεργασία με άλλους φορείς. Η ίδια τόνισε ότι από τότε μέχρι σήμερα ωρίμασε πολύ το οικοσύστημα καινοτομίας και έγινε υγιές, ενώ υπάρχουν δύο κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital funds) και πλέον διαμορφώνεται ένα ευνοϊκό τοπίο για τη συνέχεια, με την υποστήριξη από όλη την κοινότητα της Θεσσαλονίκης.

«Η πιο μεγάλη αξία σε τέτοιες δράσεις είναι η εμπειρία να βρίσκεται κανείς σε μια ομάδα, στην οποία όλοι θέλουν να κάνουν μια προσπάθεια, να μάθουν και να δημιουργήσουν, είτε τη δική τους ιδέα είτε να συνεργαστούν με άλλους πάνω σε έναν στόχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπανώτας, CEO της Geekbot, εξέφρασε τη χαρά του που το 2009 ήταν ευτυχής για το γεγονός ότι βρέθηκε ανάμεσα σε 15 άτομα που τότε αποτέλεσαν μια μικρή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη που έφτιαχνε startups. Για τη δική του εταιρεία είπε ότι διαθέτει ένα εργαλείο που δουλεύει στο chat μιας επιχείρησης και βοηθάει ομάδες να οργανωθούν. Ανέφερε ότι ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, και πρόσθεσε ότι σήμερα έχει δύο χιλιάδες εταιρικούς πελάτες, τεχνολογικές εταιρείες στη Silicon Valley, όπως το Netflix, η Sony και πολλές άλλες. «Γεγονότα όπως το Starup Weekend βοηθούν να δημιουργηθεί μαγιά και πάρα πολύ γρήγορα, ενώ συνδέουν ανθρώπους με παρόμοιες προοπτικές», είπε και συμβούλεψε τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν από οπουδήποτε, αρκεί να έχουν Internet και αρκετή θέληση για να προσπαθήσουν.

Παράλληλες δράσεις και βραβεία

Για τις παράλληλες εκδηλώσεις του Techstars Startup Weekend Thessaloniki 2025, η εκπρόσωπος της διοργάνωσης Μαρία Σαράφη ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες, πέρα από το mentoring θα αναπτύξουν δεξιότητες, μέσω εργαστηρίων, για τη χρήση εργαλείων ώστε να κάνουν upscaling (αναβάθμιση) στις επιχειρηματικές τους ιδέες, να επιλύουν προβλήματα τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤ) και να συντάσσουν επιχειρηματικά σχέδια (business plans).

Για τις επιχειρηματικές ιδέες που θα διακριθούν προβλέπονται βραβεία στα οποία περιλαμβάνονται συμμετοχές σε εκθέσεις τεχνολογίας στη Βαρκελώνη και την Μπολόνια, mentoring από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας, τη Deloitte, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και άλλους φορείς καθώς και συμμετοχή σε προγράμματα της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ