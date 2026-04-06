Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η "Διαμαντής Μασούτης ΑΕ" απόκτησε τον έλεγχο της "Αφοί Κοντζόγλου-Δίκτυο Διανομών Α.Ε."

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ-ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.».

H συγκέντρωση αφορά την αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, την αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ και την αγορά παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (logistics).

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, καθώς προκύπτει από την εκτίμηση των μεριδίων αγοράς πριν και μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, δεν μεταβάλλονται ούτε οι ανταγωνιστικές συνθήκες, αλλά ούτε και η θέση της εταιρείας ΜΑΣΟΥΤΗΣ, στις σχετικές αγορές.

Επίσης, η συγκέντρωση δεν οδηγεί στην δημιουργία επηρεαζόμενων αγορών σε κάθετο επίπεδο, δεν υφίστανται διαγώνιες επιδράσεις, ενώ σε οριζόντιο επίπεδο η επαύξηση του μεριδίου αγοράς ως αποτέλεσμα της είναι αμελητέα.

