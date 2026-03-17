Επιδότηση στην αντλία και fuel pass τα δύο πρώτα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται για πάνω από 2 βδομάδες, η κυβέρνηση μελετά τα μέτρα που πρέπει να πάρει για να ελαφρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη) ανεβαίνουν όλο και περισσότερο.

Η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι εάν μείνει παραπάνω από 3 εβδομάδες το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια «θα πρέπει να πάρουμε μέτρα», πράγμα που δεν απέχει και πολύ.

«Το αργό πετρέλαιο Brent είναι μόνο 3 ημέρες που είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά ο κόσμος ήδη υποφέρει και το πλαφόν δεν φαίνεται καθόλου και οι τιμές αυξάνονται σταδιακά πολύ», ανέφερε η Χριστίνα Κοραή στο ρεπορτάζ της στο “Live News” και τον Νίκο Ευαγγελάτο, και όπως αποκαλύπτει το πρώτο μέτρο που θα πάρει η κυβέρνηση δεν θα είναι το fuel pass.

Η κυβέρνηση θα φέρει πρώτα στο τραπέζι την επιδότηση στην αντλία, γιατί πρέπει να μειωθούν τα μεταφορικά, «που έχουν γίνει εφιάλτης», κι έπειτα το fuel pass. Τρίτο μέτρο, όπως τονίζει, θα είναι η επιδότηση ενέργειας.

Στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ την Πέμπτη (19/03), θα ληφθούν αποφάσεις, όπως προϊδέασε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, λέγοντας ότι την Πέμπτη πρέπει να συζητηθούν «σενάρια εκτάκτου ανάγκης» προκειμένου να βοηθηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Από την άλλη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στο Bloomberg, λέγοντας ότι θα πρέπει «να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου αν κάτι πάει στραβά».

Απ’ ότι αναφέρει η κ. Κοραή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στη Σύνοδο με το αίτημα της δημοσιονομικής χαλάρωσης.