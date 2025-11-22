Επίδομα 250 ευρώ: Πότε η πληρωμή και σε ποιους – Ποιοι δεν θα το λάβουν

Έως τις 28 Νοεμβρίου πληρώνεται το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους.

Αφορά πάνω από 1,4 εκατ. συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα σε περίπτωση που πρόκειται για ζευγάρι που δικαιούνται το επίδομα και οι δύο. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια.

Ισχύει το όριο συμπλήρωσης των 65 ετών για την καταβολή του βοηθήματος. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι άνω των 65 ετών οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι). Η ακίνητη περιουσία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τις 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το επίδομα των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Επίσης, δεν συμψηφίζεται προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι δεν θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ

Το επίδομα των 250 ευρώ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», δεν θα το λάβουν οι ακόλουθες ομάδες πολιτών:

Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31/12/2024)

Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.

Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους, που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024 αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.

Επίσης: