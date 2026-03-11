MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας: O ΟΠΕΚΑ υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, τις διακηρύξεις και τις αποφάσεις του προγράμματος ΤΕΒΑ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

« Όλο το Επιχειρησιακό Προγράμμα του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) τελούσε υπό την πλήρη διοικητική ευθύνη του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληκεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με τον ρόλο των Περιφερειών να είναι καθαρά υποστηρικτικός και διεκπεραιωτικός», τονίζεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, με περαιτέρω διευκρινίσεις για την απένταξη του.

Το ζήτημα απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΠ, καθώς όπως ειπώθηκε, η Ένωση όφειλε να ενημερώσει τους δικαιούχους του Προγράμματος ως προς τα εξής: .

  • Οι Περιφέρειες ουδεμία εμπλοκή είχαν στο περιεχόμενο και στα τεύχη των Διακηρύξεων των σχετικών διαγωνισμών διότι ήταν αντικείμενο του ΟΠΕΚΑ. Οι σχετικές διακηρύξεις παραδόθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ στις Περιφέρειες της χώρας, χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους των επι του περιεχομένου αυτών.
  • Η καθυστέρηση υλοποίησης του Προγράμματος, οφείλεται αποκλειστικά στο διοικητικό πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών και τις σχετικές αποφάσεις του ΟΠΕΚΑ.

Τέλος, η απόφαση για ακύρωση του Προγράμματος, με την σημερινή του μορφή, και την αλλαγή των διαδικασιών στον τρόπο παροχής της βοήθειας ανήκει αποκλειστικά στην Πολιτεία.

Τέλος σημειώνεται ότι οι «Περιφέρειες της χώρας μας, πάγια λειτούργησαν και εξακολουθούν να λειτουργούν με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη δυνατή στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων-στην περίπτωση του συγκεκριμένου προγράμματος, ως εκτελεστικά όργανα ενός σχεδιασμού που καθορίστηκε κεντρικά- και παραμένουν στην υπηρεσία αυτών με όλες τους τις δυνάμεις».

ΟΠΕΚΑ

