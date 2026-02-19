MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση τζίρου στις επιχειρήσεις καταλυμάτων, πτώση στην εστίαση

THESTIVAL TEAM

Αύξηση 3,3% σημείωσε πέρυσι ο τζίρος των επιχειρήσεων καταλυμάτων σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και έφτασε τα 11,77 δισ. ευρώ, από 11,39 δισ. ευρώ το 2024.

Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών στην εστίαση έφτασε τα 10,73 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 3,4% σε σχέση με το 2024, όταν ήταν 11,12 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Για τις επιχειρήσεις των καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών του 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης (6,8%), Κέρκυρας και Ηρακλείου (6,6%). Ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,2%) και Μυκόνου (0,5%).

Για τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών εστίασης των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (15,5%) και Μεσσηνίας (8,1%). Ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας (3,7%) και Ηρακλείου (1,1%).

Τριμηνιαία στοιχεία σε επίπεδο χώρας

Στο σύνολο των επιχειρήσεων καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 1,70 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, όπου είχε ανέλθει σε 1,64 δισ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, αύξηση παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας (15,7%) και Κω (14,6%), ενώ τα λεφτά μίκρυναν στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,3%) και Ζακύνθου (1,6%).

το σύνολο των επιχειρήσεων υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 2,18 δισ. ευρώ, με τα λεφτά να μικραίνουν κατά 3,8% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, όταν είχαν φτάσει τα 2,27 δισ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου (15,7%) και Μεσσηνίας (15,1%), ενώ αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας (8,7%) και Εύβοιας (0,4%).

