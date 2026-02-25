ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 18,7 εκατ. πιστώνονται σήμερα στους λογαριασμούς δικαιούχων αγροτών

Στην καταβολή αποζημιώσεων και κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους περίπου 18,7 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει το μεσημέρι της Τετάρτης, 26 Φεβρουαρίου ο ΕΛΓΑ.

Ειδικότερα, θα πιστωθούν αποζημιώσεις ύψους 18,3 εκατ. ευρώ σε 8.480 παραγωγούς, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές εντός του 2025.

Παράλληλα, για ζημιές που εντάσσονται σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, θα πληρωθεί ποσό 387.000 ευρώ σε 168 δικαιούχους.