Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία Οκτωβρίου – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η 49η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας για τις συναλλαγές του Οκτωβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται πως στην κλήρωση έχουν αναδειχθεί 556 τυχεροί λαχνοί και τα ποσά που χορηγούνται στους δικαιούχους είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Από 1.000 έως 50.000 ευρώ, τα χρηματικά έπαθλα της κλήρωσης προσφέρουν μικρές και μεγάλες «ανάσες» στους τυχερούς, ενώ η συμμετοχή είναι αυτόματη για όσους χρησιμοποιούν κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό για την πίστωση των χρημάτων έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το κάνουν, ώστε να πάρουν το έπαθλο που τους αναλογεί.

-Δείτε ΕΔΩ εάν έχετε κερδίσει

-Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της κλήρωσης.