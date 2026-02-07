ΕΦΚΑ: Μειώσεις και επιστροφή χρημάτων για παλαιές συντάξεις – Τι αλλάζει για βαρέα και συντάξεις χηρείας

Ο ΕΦΚΑ ξεκινά επαναληπτικούς επανυπολογισμούς για συντάξεις πριν τον Μάιο 2016, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε αυξήσεις. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις, διαπιστώνονται λανθασμένες αυξήσεις και οι συντάξεις μειώνονται, ενώ ζητούνται επιστροφές χρημάτων (αναδρομικά).

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν με τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση), ο οποίος θεωρητικά βελτίωνε τα ποσοστά αναπλήρωσης.

Οι βασικές κατηγορίες συντάξεων που επηρεάζονται από αυτές τις μειώσεις περιλαμβάνουν:

Βαρέα και υπερβαρέα επαγγέλματα

Οικοδόμοι

Εργαζόμενοι σε στοές και ορυχεία

Βαριά βιομηχανία

Υπάλληλοι ΔΕΗ (π.χ., εναερίτες, σταθμοί παραγωγής)

Για τους ανάπηρους που έχουν λιγότερα έτη ασφάλισης και όσους συνταξιοδοτήθηκαν χωρίς τα «συμβατικά» έτη, η σύνταξη επανεκτιμάται με αυστηρότερα δεδομένα, οδηγώντας σε μειώσεις.

Επιπλέον, οι συγγενείς αναπήρων (γονείς, αδέλφια, σύζυγοι) που συνταξιοδοτήθηκαν με 25 έτη, βλέπουν τη σύνταξή τους να μειώνεται λόγω της νέας βάσης υπολογισμού και των νέων ορίων ηλικίας (π.χ., από 55 σε 62 έτη).

Σε ό,τι αφορά στις συντάξεις χηρείας, αυτές επανυπολογίζονται αναδρομικά με τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), και το ποσοστό χηρείας υπολογίζεται σε μικρότερη βάση, με αποτέλεσμα η σύνταξη να είναι σημαντικά χαμηλότερη. Πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση όπου ο νόμος Κατρούγκαλου εφαρμόζεται εις βάρος παλαιών συνταξιούχων.

Η «προσωπική διαφορά» του 2019, η οποία δεν οδήγησε σε γενικές περικοπές, εξαφανίζεται ή μετατρέπεται σε πραγματική μείωση μέσω των επανυπολογισμών.

Πηγή: newmoney.gr