MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως και τις 31 Οκτωβρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατά την εβδομάδα 27 έως 31 Οκτωβρίου 2025, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ προχωρούν σε μια σειρά προγραμματισμένων πληρωμών, συνολικού ύψους 2,42 δισ. ευρώ, που θα ωφελήσουν περισσότερους από 4,29 εκατ. δικαιούχους.

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει το μεγαλύτερο μέρος των ποσών, με συνολικά 2.375.052.129,14 ευρώ να κατευθύνονται στους συνταξιούχους και ασφαλισμένους:

  • 27 και 29 Οκτωβρίου: Πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου, ύψους 2,35 δισ. ευρώ σε 4.219.280 δικαιούχους.
  • 30 Οκτωβρίου: Προκαταβολή συντάξεων Νοεμβρίου, συνολικού ύψους 3,2 εκατ. ευρώ σε 8.600 δικαιούχους.
  • 31 Οκτωβρίου: Επιστροφή εισφορών μη μισθωτών, ύψους 2 εκατ. ευρώ σε 1.600 δικαιούχους.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, θα δοθούν 15,5 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές ΔΥΠΑ

Παράλληλα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πραγματοποιεί πληρωμές συνολικού ύψους 47,48 εκατ. ευρώ:

  • 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 13 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 400.000 ευρώ σε 50 φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

ΔΥΠΑ ΕΦΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κιλκίς: Συνελήφθη 46χρονος με πάνω από 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης – Δείτε φωτο

ΕΘΝΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση παρουσία Μητσοτάκη – Τασούλα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μαγαζί επέτρεψε σε ανήλικη να πιει αλκοόλ – Χειροπέδες στον υπεύθυνο και στον σερβιτόρο

stratiotiki_parelasi
ΕΘΝΙΚΑ 16 ώρες πριν

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά κλικ από την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – Νέα τεχνολογία και εθνική υπερηφάνεια

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Καβάλα: Έπεσε drone ανάμεσα στους παρελαύνοντες – Συνέχισαν απτόητοι τον βηματισμό τους