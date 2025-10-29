ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως και τις 31 Οκτωβρίου

Κατά την εβδομάδα 27 έως 31 Οκτωβρίου 2025, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ προχωρούν σε μια σειρά προγραμματισμένων πληρωμών, συνολικού ύψους 2,42 δισ. ευρώ, που θα ωφελήσουν περισσότερους από 4,29 εκατ. δικαιούχους.

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει το μεγαλύτερο μέρος των ποσών, με συνολικά 2.375.052.129,14 ευρώ να κατευθύνονται στους συνταξιούχους και ασφαλισμένους:

27 και 29 Οκτωβρίου: Πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου , ύψους 2,35 δισ. ευρώ σε 4.219.280 δικαιούχους .

Πληρωμές , ύψους σε . 30 Οκτωβρίου: Προκαταβολή συντάξεων Νοεμβρίου , συνολικού ύψους 3,2 εκατ. ευρώ σε 8.600 δικαιούχους .

Προκαταβολή , συνολικού ύψους σε . 31 Οκτωβρίου: Επιστροφή εισφορών μη μισθωτών , ύψους 2 εκατ. ευρώ σε 1.600 δικαιούχους .

Επιστροφή , ύψους σε . Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, θα δοθούν 15,5 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές ΔΥΠΑ

Παράλληλα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πραγματοποιεί πληρωμές συνολικού ύψους 47,48 εκατ. ευρώ: