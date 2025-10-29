ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως και τις 31 Οκτωβρίου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Κατά την εβδομάδα 27 έως 31 Οκτωβρίου 2025, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ προχωρούν σε μια σειρά προγραμματισμένων πληρωμών, συνολικού ύψους 2,42 δισ. ευρώ, που θα ωφελήσουν περισσότερους από 4,29 εκατ. δικαιούχους.
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει το μεγαλύτερο μέρος των ποσών, με συνολικά 2.375.052.129,14 ευρώ να κατευθύνονται στους συνταξιούχους και ασφαλισμένους:
- 27 και 29 Οκτωβρίου: Πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου, ύψους 2,35 δισ. ευρώ σε 4.219.280 δικαιούχους.
- 30 Οκτωβρίου: Προκαταβολή συντάξεων Νοεμβρίου, συνολικού ύψους 3,2 εκατ. ευρώ σε 8.600 δικαιούχους.
- 31 Οκτωβρίου: Επιστροφή εισφορών μη μισθωτών, ύψους 2 εκατ. ευρώ σε 1.600 δικαιούχους.
- Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, θα δοθούν 15,5 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.
Πληρωμές ΔΥΠΑ
Παράλληλα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πραγματοποιεί πληρωμές συνολικού ύψους 47,48 εκατ. ευρώ:
- 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
- 13 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 16 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης.
- 400.000 ευρώ σε 50 φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».