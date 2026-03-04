MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕΘ: Θετική εξέλιξη η απόφαση του Αρείου Πάγου που βάζει “φρένο” σε καταχρηστικές πρακτικές Ασφαλιστικών Εταιρειών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη κάνει λόγο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση 1278/2025 του Αρείου Πάγου που όπως τονίζει το Επιμελητήριο, “βάζει τέλος σε καταχρηστικούς όρους ασφαλιστικών συμβάσεων και στις αντίστοιχες πρακτικές των εταιρειών”.

Η ανακοίνωση του ΕΕΘ αναφέρει:

Η πρόσφατη απόφαση 1278/2025 του Αρείου Πάγου βάζει τέλος σε καταχρηστικούς όρους ασφαλιστικών συμβάσεων και στις αντίστοιχες πρακτικές των εταιρειών.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο ως επίσημος εκπρόσωπος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Νομού Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα θετική την απόφαση αυτή.

Η υπόθεση αφορούσε όρο σε συμβόλαιο υγείας που προέβλεπε την απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας από την καταβολή εξόδων νοσηλείας για «ανωμαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προέρχονται από αυτές». Με την απόφασή του, ο Άρειος Πάγος επικύρωσε τις κρίσεις του Εφετείου και του Πρωτοδικείου, κρίνοντας ως άκυρη την εξαίρεση παθήσεων συγγενούς αιτιολογίας (διαταραχές που υπάρχουν από τη γέννηση του ατόμου) τις οποίες ο ασφαλισμένος αγνοούσε κατά την κατάρτιση του συμβολαίου.

Ειδικότερα, τα Δικαστήρια, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή) και του ν. 2496/1997 (Ιδιωτική Ασφάλιση), έκριναν ότι τέτοιοι όροι ματαιώνουν τον σκοπό της ασφαλιστικής σύμβασης. Η απόφαση υπογραμμίζει ότι η εξαίρεση παθήσεων που ο ασφαλισμένος αγνοεί εξομοιώνει καταχρηστικά τη θετική γνώση με την άγνοια, καθιστώντας το συμβόλαιο «κενό γράμμα».

Το ΕΕΘ θεωρεί ότι η ισχυρότερη δικλείδα θωράκισης του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι οι ποιοτικότερες υπηρεσίες, παρεχόμενες με πλήρη διαφάνεια προς τους ασφαλισμένους.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ, κ. Κυριάκος Μερελής, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε κάθε εξέλιξη που συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας υγιούς ασφαλιστικής αγοράς. Η συγκεκριμένη απόφαση επιβεβαιώνει την πάγια πεποίθησή μας ότι τα δικαιώματα των ασφαλισμένων πρέπει να είναι θεμελιωμένα και ξεκάθαρα, και εμείς, ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οφείλουμε να λειτουργούμε ως υπερασπιστές αυτών. Στο Επιμελητήριο παρακολουθούμε με συνέπεια κάθε πρωτοβουλία που επηρεάζει την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών μας, στοχεύοντας σε παρεμβάσεις ουσίας και στη διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας και ενημέρωσης».

ΕΕΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τρινκιέρι: Αυτά μου είπε ο κ. Μυστακίδης να με πείσει να έρθω στον ΠΑΟΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

ΥΠΑΑΤ: 524 έκτακτοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις τροφίμων σε όλη τη χώρα το πρώτο δίμηνο του 2026

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Βασάλος: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με καθύβρισε και τώρα ανεβάζει βίντεο με την Ρία Ελληνίδου

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Η στιγμή που το αμερικανικό υποβρύχιο βυθίζει με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα: “Η ζωή νίκησε τον θάνατο”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ο Χάρης Παπαγεωργίου νέος Γενικός Γραμματέας του ΕΣΑΚΕ