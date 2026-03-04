ΕΕΘ: Θετική εξέλιξη η απόφαση του Αρείου Πάγου που βάζει “φρένο” σε καταχρηστικές πρακτικές Ασφαλιστικών Εταιρειών

Για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη κάνει λόγο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση 1278/2025 του Αρείου Πάγου που όπως τονίζει το Επιμελητήριο, “βάζει τέλος σε καταχρηστικούς όρους ασφαλιστικών συμβάσεων και στις αντίστοιχες πρακτικές των εταιρειών”.

Η ανακοίνωση του ΕΕΘ αναφέρει:

Η πρόσφατη απόφαση 1278/2025 του Αρείου Πάγου βάζει τέλος σε καταχρηστικούς όρους ασφαλιστικών συμβάσεων και στις αντίστοιχες πρακτικές των εταιρειών.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο ως επίσημος εκπρόσωπος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Νομού Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα θετική την απόφαση αυτή.

Η υπόθεση αφορούσε όρο σε συμβόλαιο υγείας που προέβλεπε την απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας από την καταβολή εξόδων νοσηλείας για «ανωμαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προέρχονται από αυτές». Με την απόφασή του, ο Άρειος Πάγος επικύρωσε τις κρίσεις του Εφετείου και του Πρωτοδικείου, κρίνοντας ως άκυρη την εξαίρεση παθήσεων συγγενούς αιτιολογίας (διαταραχές που υπάρχουν από τη γέννηση του ατόμου) τις οποίες ο ασφαλισμένος αγνοούσε κατά την κατάρτιση του συμβολαίου.

Ειδικότερα, τα Δικαστήρια, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή) και του ν. 2496/1997 (Ιδιωτική Ασφάλιση), έκριναν ότι τέτοιοι όροι ματαιώνουν τον σκοπό της ασφαλιστικής σύμβασης. Η απόφαση υπογραμμίζει ότι η εξαίρεση παθήσεων που ο ασφαλισμένος αγνοεί εξομοιώνει καταχρηστικά τη θετική γνώση με την άγνοια, καθιστώντας το συμβόλαιο «κενό γράμμα».

Το ΕΕΘ θεωρεί ότι η ισχυρότερη δικλείδα θωράκισης του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι οι ποιοτικότερες υπηρεσίες, παρεχόμενες με πλήρη διαφάνεια προς τους ασφαλισμένους.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ, κ. Κυριάκος Μερελής, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε κάθε εξέλιξη που συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας υγιούς ασφαλιστικής αγοράς. Η συγκεκριμένη απόφαση επιβεβαιώνει την πάγια πεποίθησή μας ότι τα δικαιώματα των ασφαλισμένων πρέπει να είναι θεμελιωμένα και ξεκάθαρα, και εμείς, ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οφείλουμε να λειτουργούμε ως υπερασπιστές αυτών. Στο Επιμελητήριο παρακολουθούμε με συνέπεια κάθε πρωτοβουλία που επηρεάζει την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών μας, στοχεύοντας σε παρεμβάσεις ουσίας και στη διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας και ενημέρωσης».