ΕΕΘ – ΟΑΣΘ: Μία συνεργασία με ουσιαστικό αποτύπωμα υπέρ της τοπικής αγοράς

THESTIVAL TEAM

Μία ακόμη δράση που αναδεικνύει τη σημασία των συνεργειών ανάμεσα σε φορείς της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) και τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

Οι δύο οργανισμοί επιβεβαίωσαν ότι η κοινή στόχευση και η αποτελεσματική συνεργασία μπορούν να αποδώσουν απτά οφέλη για το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Από τις 13 Νοεμβρίου, σε όλους τους στύλους τηλεματικής του ΟΑΣΘ σε όλο το νομό, μεταδίδεται το μήνυμα «100 Χρόνια Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης – Αγόρασε Τοπικά και Ποιοτικά». Η συγκεκριμένη καμπάνια εντάσσεται στις επετειακές δράσεις του ΕΕΘ, το οποίο συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς.

Το μήνυμα λειτουργεί τόσο ως υπενθύμιση της ιστορικής διαδρομής του Επιμελητηρίου όσο και ως κάλεσμα προς τους πολίτες να στηρίξουν την τοπική αγορά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη της περιοχής.

Καθοριστική για την υλοποίηση της δράσης ήταν η συμβολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΣΘ, κ. Κώστα Ταγγίρη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόταση του Επιμελητηρίου. Το ΕΕΘ, δια του Προέδρου του κ. Κυριάκου Μερελή και της Διοίκησής του, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον κ. Ταγγίρη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υποστήριξής του στην ευρύτερη διάχυση του μηνύματος.

Όπως αναφέρουν οι δύο φορείς, η συνεργασία τους όχι μόνο θα συνεχιστεί αλλά και θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα, με στόχο τη δημιουργία ακόμη περισσότερων πρωτοβουλιών που θα στηρίξουν τους επαγγελματίες, το επιβατικό κοινό και τους καταναλωτές της Θεσσαλονίκης.

