ΕΕΘ: Να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία του μετρό την 10η Δεκέμβρη – Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τη μείωση των συγκοινωνιακών επιπτώσεων

Την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό, ακριβώς την 10η Δεκεμβρίου, όπως έχει προγραμματιστεί, χωρίς καμία επιπλέον καθυστέρηση, τονίζει σε επιστολή του, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα και τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), καθώς όπως τονίζεται, μια πιθανή παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα αυτό, θα επιφέρει τεράστιες συνέπειες στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της πόλης.

Παράλληλα, το ΕΕΘ καταθέτει και συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες ο πρόεδρος του κ. Κυριάκος Μερελής είχε αναπτύξει και στο Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη στο ΥΜΑΘ, για την άμβλυνση των συγκοινωνιακών επιπτώσεων από την διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του Μετρό. Αυτές αφορούν, την υλοποίηση από πλευράς Υπουργείου μιας μεγάλη καμπάνιας ευαισθητοποίησης του κοινού για τον συνεπιβατισμό (carpooling), ως μια πρωτοβουλία για την συνολική αλλαγή κουλτούρας των πολιτών όσον αφορά τις μετακινήσεις τους, την θέσπιση κινήτρων για την αγορά minibus από εταιρείες με μεγάλο αριθμό προσωπικού ή την επιδότηση χρήσης λεωφορείων από ιδιωτικές εταιρείες μίσθωσης αυτών, για την μείωση του αριθμού κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων, ενώ επαναφέρει και το αίτημα για την υλοποίηση του έργου της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Κυριάκος Μερελής δήλωσε σχετικά «η τήρηση του χρονοδιαγράμματος επαναλειτουργίας του Μετρό πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο, καθώς οι ημέρες της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελούν τις σημαντικότερες της χειμερινής περιόδου για την αγορά της Θεσσαλονίκης και του ελεύθερους επαγγελματίες που εκπροσωπούμε. Έχουμε καταθέσει σειρά προτάσεων που θα συμβάλουν στην μείωση των συγκοινωνιακών επιπτώσεων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του Flyover, η υλοποίηση των οποίων μπορεί να αποτελέσει παρακαταθήκη αλλαγής, της συνολική νοοτροπίας και κουλτούρας των Θεσσαλονικέων για τις μετακινήσεις τους. Ευελπιστούμε ότι θα εισακουστούν».

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στη πρόσφατη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο ΥΜΑΘ, ετέθησαν μερικά πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν άμεσα τη λειτουργία της αγοράς της πόλης. Ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχουμε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις τις οποίες διατυπώσαμε και σας τις μεταφέρουμε και γραπτώς, με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων που προκαλεί το προγραμματισμένο κλείσιμο της βασικής γραμμής του Μετρό για ένα μήνα, σε συνδυασμό με τις εν εξελίξει εργασίες για την υπερυψωμένη οδό (Flyover).

Η πιο κρίσιμη παράμετρος αφορά την επαναλειτουργία του Μετρό. Είναι απαραίτητο ως ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να κατανοήσετε πλήρως τις δραματικές συνέπειες που θα επιφέρει μια ενδεχόμενη ανατροπή του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος στην Χριστουγεννιάτικη αγορά της Θεσσαλονίκης και να εξασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει παρέκκλιση από αυτό. Για τον εμπορικό κόσμο και την εστίαση, ο μήνας των εορτών είναι από τους πιο σημαντικούς του έτους όσον αφορά την καταναλωτική κίνηση.

Με βάση τα παραπάνω, αιτούμαστε τη διασφάλιση με κάθε τρόπο, ότι η επαναλειτουργία του Μετρό θα πραγματοποιηθεί ακριβώς την 10η Δεκεμβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση οι συνέπειες στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης θα είναι τεράστιες.

Κατανοούμε το γεγονός, ότι για τις ευρύτερες θετικές συνέπειες που θα επιφέρει η κατασκευή της γραμμής του Μετρό προς και από τον Δήμο Καλαμαριάς, η πόλη θα περάσει δύσκολες μέρες όσον αφορά την συγκοινωνιακή συμφόρηση, λόγω και της σωρευτικής επιβάρυνσης από τις εργασίες του Flyover.

Θεωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση το σχέδιο για την αύξηση των λεωφορειακών γραμμών και την ενίσχυση παρουσίας της Τροχαίας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποδώσει.

Ωστόσο, προτείνουμε να προχωρήσετε άμεσα στη δρομολόγηση μιας μεγάλης εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού για τον συνεπιβατισμό (carpooling). Αυτός ο κρίσιμος μήνας μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την αλλαγή της νοοτροπίας του κοινού όσον αφορά τις μετακινήσεις του. Αν οι πολίτες μπουν στη διαδικασία να μετακινούνται προς τις εργασίες τους ανά δύο ή ανά τρεις, μοιραζόμενοι διαδρομές και έξοδα καυσίμων, θα μειωθεί σημαντικά ο όγκος των ΙΧ που θα μετακινούνται στο κέντρο της πόλης, αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ταυτόχρονα, θα δοθεί η ευκαιρία για τη δημιουργία μιας κουλτούρας πιο φιλικής προς το περιβάλλον και για τις συγκοινωνιακές συνθήκες γενικότερα.

Παράλληλα, προτείνουμε ως μέτρο μείωσης της συγκοινωνιακής συμφόρησης στη Θεσσαλονίκη, να δοθούνε κίνητρα σε εταιρείες με μεγάλο αριθμό προσωπικού για την αγορά minibus ή να επιδοτηθεί η χρήση λεωφορείων από ιδιωτικές εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες μίσθωσης αυτών, ώστε να μεταφέρονται οι εργαζόμενοι στην έδρα της εργασίας τους και από αυτή στις οικίες τους, χωρίς τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Κύριε Υπουργέ, με αφορμή την ενεργό δράση που έχετε επιδείξει, όπως με την προώθηση του Δυτικού Προαστιακού, υπενθυμίζουμε ξανά ένα έργο που μπορεί να δώσει μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πνοή στην πόλη: την θαλάσσια αστική συγκοινωνία. Προφανώς, δεν αποτελεί λύση για την έκτακτη συνθήκη που θα διαμορφωθεί, αλλά πρόκειται για ένα πλήρως επεξεργασμένο έργο, που μάλιστα όπως γνωρίζεται, δεν απαιτεί κρατική χρηματοδότηση.

Σας καταθέτουμε εγγράφως όλες τις προτάσεις μας και ειλικρινά ευχόμαστε να εισακουστούν.

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έχει αποδείξει ότι διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο για το επιχειρείν, καταθέτει πλήρως επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις και διατηρεί παρεμβατικό λόγο στον δημόσιο διάλογο προς όφελος της Θεσσαλονίκης και του οικονομικού της περιβάλλοντος.

Με Τιμή

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Μερελής