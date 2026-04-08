ΕΕΘ: Η Κατερίνα Καραβάτου στέλνει Πασχαλινό μήνυμα στήριξης των τοπικών αγορών του Νομού Θεσσαλονίκης

«Φέτος το Πάσχα Κρατάμε ζωντανή την τοπική αγορά, επιλέγουμε τα καταστήματα του τόπου μας, στηρίζουμε τους ανθρώπους της περιοχής μας»! Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) συνεχίζει τη δυναμική του καμπάνια για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, επιστρατεύοντας αυτή τη φορά τη γνώριμη και αγαπημένη φωνή της παρουσιάστριας Κατερίνας Καραβάτου.

Με κεντρικό σύνθημα την ενίσχυση των τοπικών αγορών, το ΕΕΘ μεταφέρει για ακόμη μια φορά το διαχρονικό μήνυμα ότι η στήριξη στα καταστήματα της γειτονιάς μας αποτελεί επένδυση στην ίδια την πόλη και τους ανθρώπους της. Η επιλογή της Κατερίνας Καραβάτου δεν είναι τυχαία, καθώς το Επιμελητήριο συνεχίζει την επιτυχημένη πρακτική του να επικοινωνεί τις δράσεις του μέσα από πρόσωπα και φωνές οικείες στο ευρύ κοινό, που εμπνέουν εμπιστοσύνη και αμεσότητα.

Το νέο ηχητικό μήνυμα, που θα ακουστεί στα ραδιόφωνα και τα ψηφιακά μέσα της πόλης, υπογραμμίζει την αξία της τοπικής κατανάλωσης ως μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία της Θεσσαλονίκης.

«Στόχος μας παραμένει η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Επιλέγουμε να μιλήσουμε στις καρδιές των συμπολιτών μας με έναν τρόπο ζεστό και φιλικό, υπενθυμίζοντας ότι κάθε αγορά από την τοπική επιχείρηση επιστρέφει ως όφελος στην κοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Καραβάτου για τη σημαντική συμβολή της στη μετάδοση του μηνύματος μας», αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης παραμένει σταθερά στο πλευρό των επαγγελματιών, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που προβάλλουν την ποιότητα και την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών του Νομού.

Μπορείτε να ακούσετε το ηχητικό μήνυμα με τη χρήση του παρακάτω συνδέσμου: