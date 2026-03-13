MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις για τον Απρίλιο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

e-ΕΦΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Πέθανε ο Γιάννης Ευσταθίου, μέλος του συγκροτήματος O.P.A

ΔΕΘ 1 ώρα πριν

31η Agrotica 2026: “Από τον Σπόρο της Γνώσης στον Καρπό Καινοτομίας – 100 Χρόνια Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ένας σοβαρά τραυματίας μετά από τροχαίο στο Μεταλλικό Κιλκίς – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης – Βίντεο και φωτο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Παπαγεωργόπουλος: “Δεν άντεξε η καρδιά την σκευωρία” – Η στεφανιογραφία και η επέμβαση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 20χρονο, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο νέος ηγέτης του Ιράν άνοιξε λογαριασμό στο “Χ”