e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών για την περίοδο 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2026

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Τον «χάρτη» με τις πληρωμές που θα γίνουν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την επόμενη εβδομάδα, γνωστοποίησε το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 81.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

  • Στις 16 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • Στις 19 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.
  • Από 16 έως και 20 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

