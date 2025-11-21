MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Έως τις 26 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για πρόσληψη 1.300 ανέργων στο δημόσιο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων της ΔΥΠΑ την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 23:59, από τους Φορείς του Υπουργείου Υγείας που έχουν ενταχθεί στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω».

Σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, η διαδικασία αφορά συμμετοχή στο «Ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55+».

Το πρόγραμμα στοχεύει:

στη στήριξη της απασχόλησης σε μία ηλικιακή ομάδα με υψηλότερους δείκτες ανεργίας στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με προσωπικό στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Οι Φορείς που δεν έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους καλούνται να το πράξουν εγκαίρως, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΔΥΠΑ

