MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 21 Νοεμβρίου – Δείτε αναλυτικά

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 68.303.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 77.451 δικαιούχους, έως τις 21 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 20 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

– έως τις 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

ΔΥΠΑ ΕΦΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Ελένη Καστάνη για την απώλεια 30 κιλών: Βοηθιέμαι και με τις ενέσεις, είχα φτάσει 100 κιλά

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών της ΑΝΑΚΕΜ “Παράθυρο Ζωής” διοργανώνει την 4η εθελοντική αιμοδοσία

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Μουτίδου κατά Λιάγκα: Θα υπάρχει παρουσιαστής το 2025 που θα λέει “σου κουνήθηκε; ομορφάντρας;” και θα είναι αποδεκτό;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κ. Μητσοτάκης: Πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος – Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Νίκος Ορφανός για την πρόωρη γέννηση της κόρης του: Χαιρόμασταν και κλαίγαμε με κάθε 10 γραμμάρια που έπαιρνε

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μαρία Ιωαννίδου: Όταν μου έκανε πρόταση γάμου, του είπα “όχι” γιατί θέλω ο τελευταίος μου σύζυγος να είναι ο Φρέντυ Γερμανός