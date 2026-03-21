Δώρο Πάσχα 2026: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται, αναλυτικά παραδείγματα

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν πιστώσει τα σχετικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου.

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα είναι νομικά υποχρεωτική και δεν επιδέχεται καμία συμφωνία περί μη πληρωμής μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Για όσους απασχολήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, το ποσό αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό, προσαυξημένο με την αναλογία επιδόματος αδείας (συντελεστής 0,04166).

Δώρο Πάσχα 2026: Τα παραδείγματα

Με βάση ενδεικτικά μισθολογικά επίπεδα, τα μικτά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

830 ευρώ: 432,29 ευρώ

1.000 ευρώ: 520,83 ευρώ

1.500 ευρώ: 781,25 ευρώ

2.000 ευρώ: 1.041,66 ευρώ

Σε περιπτώσεις όπου η εργασιακή σχέση δεν κάλυψε το σύνολο του τετραμήνου, το Δώρο καταβάλλεται αναλογικά, με υπολογισμό 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης.

Η μη καταβολή του Δώρου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επιφέρει κυρώσεις για τους εργοδότες. Ειδικότερα, σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν της Μεγάλης Τετάρτης ενεργοποιούνται ποινικές διαδικασίες, ακόμη και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ παράλληλα προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από την Επιθεώρηση Εργασίας, κατόπιν καταγγελίας εργαζομένων ή συνδικαλιστικών φορέων.

Οι εργαζόμενοι που δεν λάβουν το Δώρο Πάσχα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στις αρμόδιες αρχές και να υποβάλουν σχετική καταγγελία, προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους.

Οι δικαιούχοι και η καταβολή των ποσών

Σε ό,τι αφορά τους ανέργους, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναμένεται να προχωρήσει στην καταβολή του Δώρου τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου. Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ, καθώς και όσοι εντάσσονται στο νέο κλιμακωτό επίδομα που φτάνει έως τα 1.295 ευρώ. Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας εκτιμάται ότι θα εκδοθεί στις αρχές Απριλίου.

Για τους δικαιούχους του τακτικού επιδόματος, το Δώρο αντιστοιχεί στο μισό μηνιαίο επίδομα. Ωστόσο, η προβλεπόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου ενδέχεται να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή τόσο του επιδόματος όσο και του Δώρου, το οποίο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 279 και 292 ευρώ, από 270 ευρώ σήμερα, εφόσον η αύξηση διαμορφωθεί μεταξύ 3,5% και 8%.

Ολόκληρο το Δώρο λαμβάνουν όσοι επιδοτήθηκαν αδιάλειπτα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, ενώ σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας επιδότησης καταβάλλεται αναλογία, που αντιστοιχεί σε τρία ημερήσια επιδόματα ανά μήνα επιδότησης. Για όσους εντάσσονται στο νέο κλιμακωτό επίδομα, το ποσό υπολογίζεται με βάση το σταθερό μέρος του, το οποίο διαμορφώνεται ως ποσοστό του κατώτατου ημερομισθίου (70% το πρώτο τρίμηνο, 60% το δεύτερο, 50% το τρίτο και 40% το τέταρτο).

Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω προπληρωμένης κάρτας, με δυνατότητα ανάληψης έως του 50% του ποσού σε μετρητά και χρήση του υπολοίπου για αγορές.