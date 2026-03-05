MENOY

Χαμηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ οι τιμές για ρεύμα και φυσικό αέριο στην Ελλάδα

THESTIVAL TEAM

Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνονται οι τιμές λιανικής για το ρεύμα και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση HEPI που συγκρίνει τις τιμές σε 33 ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μέση τιμή λιανικής για το ρεύμα στην Ελλάδα το Φεβρουάριο ήταν 23,63 σεντς ανά κιλοβατώρα (μαζί με φόρους) έναντι 26,13 σεντς που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ και 25,04 σεντς στην Ευρώπη.

Σε όρους αγοραστικής δύναμης η τιμή παραμένει κοντά στο μέσο όρο (29,08 σεντς έναντι 28,34 στην ΕΕ).

Αντίστοιχα για το φυσικό αέριο η μέση τιμή διαμορφώνεται σε 7,73 σεντς στην Ελλάδα (9,51 σε όρους αγοραστικής δύναμης) έναντι 10,67 στην ΕΕ (11,31 σε όρους αγοραστικής δύναμης).

Τα τιμολόγια του ρεύματος μειώθηκαν σε σχέση με το Φεβρουάριο λόγω υποχώρησης των τιμών στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Όμως τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή οδήγησαν αυτήν την εβδομάδα τις τιμές σε ανοδική τροχιά. Η επίπτωση στα τιμολόγια Απριλίου θα εξαρτηθεί από την πορεία του Χρηματιστηρίου μέσα στο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

